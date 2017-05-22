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В Гродно BMW врезался в столб: потребовалась помощь спасателей

23.05.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 22 мая, около 10.20, на проспекте Космонавтов в Гродно.


Как сообщили в ГАИ Гродно, водитель BMW ехал со стороны кольца в направлении автовокзала. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, автомобиль зацепил бордюрный камень, вылетел за пределы дороги и врезался в столб.

В результате ДТП 28-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля его при помощи специнструмента доставали спасатели.


С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в городскую больницу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 22 мая, около 10.20, на проспекте Космонавтов.

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