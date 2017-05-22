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В Гродно BMW врезался в столб: потребовалась помощь спасателей
Авария произошла 22 мая, около 10.20, на проспекте Космонавтов в Гродно.
Как сообщили в
В результате ДТП 28-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля его при помощи специнструмента
С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в городскую больницу.
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Авария произошла 22 мая, около 10.20, на проспекте Космонавтов.
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