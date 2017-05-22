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Беларусь и Ирак будут бороться против международной преступности
23.05.2017 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Вопросы сотрудничества Беларуси и Ирака в области безопасности были обсуждены в Минске, сообщили в МВД РБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
В МВД РБ состоялась встреча министра внутренних дел Игоря Шуневича с советником президента Республики Ирак по вопросам безопасности Ширваном Аль-Ваили, который прибыл в Минск для участия в VIII Международной выставке вооружения и военной техники "
"Во время встречи Шуневич подтвердил готовность к развитию взаимодействия по различным направлениям, в том числе в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми", – сообщили Sputnik во вторник в Министерстве внутренних дел Беларуси.
В свою очередь советник президента Ирака по вопросам безопасности выразил заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества с Беларусью в противодействии международной преступности.
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Глава милицейского ведомства Беларуси подтвердил готовность к сотрудничеству с Ираком в сфере борьбы с терроризмом и наркотрафиком.
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