В Беларуси опять увеличиваются запасы готовой продукции





За март 2017 года запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 17,8 млн рублей и на 1 апреля 2017 года составили 3,9 млрд рублей.

Как отмечается в аналитическом отчете Нацбанка, соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в первом квартале 2017 года составило 67,6% против 69,6% в первом квартале 2016 года.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в первом квартале 2017 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,6 раза превысил среднемесячный объем производства), транспортных средств и оборудования (в 1,8 раза).