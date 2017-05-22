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Эксперт о теракте в Манчестере: псевдодемократия народ не защитит
23.05.2017 11:34 — Разное | Sputnik Беларусь
Дальнейшие действия британских властей после теракта в комплексе "Манчестер Арена" в московской студии радио Sputnik прокомментировал эксперт, президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
© REUTERS Andrew Yates
"Стандартный комплекс мер в данной ситуации — это усиление полицейского режима, усиление контроля за так называемыми группами риска, это изоляция либо высылка наиболее одиозных лидеров групп, которые представляют серьезную опасность", — сказал Линдер.
В то же время, по словам эксперта, но нужно четко понимать, что пока правительства западноевропейских стран не примут более жесткие и более конкретные меры в отношении миграционного режима, в отношении представителей террористических группировок, находящихся на их территории, более серьезного результата добиться будет невозможно.
"Сегодняшнее положение дело таково, что правящие элиты Великобритании, в отличие, например, от баронессы Тэтчер, вряд ли способны к принятию очень жестких и эффективных мер, потому что они борются за так называемую псевдотолерантность и псевдодемократию, которые не позволяют им защитить собственный народ реальными специально-полицейскими методами. А сегодня ситуация такова, что иные меры будут практически неэффективны", — резюмировал эксперт.
Комментарий президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера о теракте в Манчестере слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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