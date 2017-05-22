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На финале Кубка Беларуси по футболу споет группа NaviBand

23.05.2017 11:43 — Разное | Tut.by  
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Перед финалом Кубка Беларуси по футболу, который 28 мая пройдет в Гродно, выступит группа NaviBand, представлявшая в этом году нашу страну на «Евровидении».


Белорусские музыканты прошли в финал песенного конкурса и заняли там 17 место. Фото: Reuters

Матч состоится на стадионе ЦСК «Неман» и начнется в 17.00. А в 15.00 болельщиков ждет музыкально-развлекательная программа, во время которой перед зрителями выступят финалисты конкурса «Мова.Музыка.Футбол!». Вход на мероприятие свободный.


Напомним, что в финале сыграет солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо». В кассах стадиона осталось всего тысяча билетов. Билеты можно приобрести онлайн тут.

 
Теги: Гродно
 
 
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NaviBand представляли в этом году нашу страну на "Евровидении".

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