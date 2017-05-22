На финале Кубка Беларуси по футболу споет группа NaviBand

Перед финалом Кубка Беларуси по футболу, который 28 мая пройдет в Гродно, выступит группа NaviBand, представлявшая в этом году нашу страну на «Евровидении» .



Белорусские музыканты прошли в финал песенного конкурса и заняли там 17 место. Фото: Reuters

Матч состоится на стадионе ЦСК «Неман» и начнется в 17.00. А в 15.00 болельщиков ждет музыкально-развлекательная программа, во время которой перед зрителями выступят финалисты конкурса «Мова.Музыка.Футбол!». Вход на мероприятие свободный.





Напомним, что в финале сыграет солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо». В кассах стадиона осталось всего тысяча билетов. Билеты можно приобрести онлайн тут .