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На финале Кубка Беларуси по футболу споет группа NaviBand
Перед финалом Кубка Беларуси по футболу, который 28 мая пройдет в Гродно, выступит группа NaviBand, представлявшая в этом году нашу страну
Матч состоится на стадионе ЦСК «Неман» и начнется в 17.00. А в 15.00 болельщиков ждет музыкально-развлекательная программа, во время которой перед зрителями выступят финалисты конкурса «Мова.Музыка.Футбол!». Вход на мероприятие свободный.
Напомним, что в финале сыграет солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо». В кассах стадиона осталось всего тысяча билетов. Билеты можно
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NaviBand представляли в этом году нашу страну на "Евровидении".
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