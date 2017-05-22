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Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина: огород и серфинг, снег и краски

23.05.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жюри конкурса оценивало порядка 5000 работ молодых фоторепортеров из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждой номинации работы конкурсантов оценивали в двух потоках: "Одиночная фотография" и "Серия".

В шорт-лист, отобранный международным жюри, вошли авторы из 14 стран, которые и продолжат соперничество за награды конкурса. Обладатели призовых мест будут объявлены 7 августа 2017 года.

Престижный международный приз для молодых фотографов будет вручен осенью 2017 года в Москве. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

 
 
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В шорт-лист, отобранный международным жюри, вошли авторы из 14 стран. Смотрите в фотоленте Sputnik некоторые работы фоторепортеров, вошедшие в шорт-лист конкурса.

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