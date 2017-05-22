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Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина: огород и серфинг, снег и краски
23.05.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Жюри конкурса оценивало порядка 5000 работ молодых фоторепортеров из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждой номинации работы конкурсантов оценивали в двух потоках: "Одиночная фотография" и "Серия".
Престижный международный приз для молодых фотографов будет вручен осенью 2017 года в Москве. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом.
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В шорт-лист, отобранный международным жюри, вошли авторы из 14 стран. Смотрите в фотоленте Sputnik некоторые работы фоторепортеров, вошедшие в шорт-лист конкурса.
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