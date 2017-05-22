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Житель Климовичей убил гостью топором и спрятал труп в подвале

23.05.2017 11:50 — Разное | БелТА  
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Житель Климовичей убил гостью топором и спрятал труп в подвале

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Могилевской области совместно с сотрудниками УВД Могилевского облисполкома и Государственного комитета судебных экспертиз устанавливает обстоятельства убийства женщины, тело которой с признаками насильственной смерти было обнаружено в Климовичах. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

На первоначальном этапе расследования установлено, что 13 мая женщина находилась дома у своего 24-летнего знакомого. Во время распития спиртного между ними возник конфликт. Хозяин дома нанес гостье множественные удары топором по различным частям тела, женщина скончалась на месте. Он вынес труп в подвал. После мужчина со знакомым перенесли тело к кустарнику, где и закопали.

Несмотря на то, что мужчина предпринял меры для сокрытия следов преступления, при осмотре его места жительства удалось выявить следы биологического происхождения на изъятых объектах. Использовалось специальное оборудование.

Следователи осуществляют комплекс мер, чтобы закрепить доказательства вины подозреваемых. Проводятся судебно-биологические, судебно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопическая и другие экспертизы. Медицинским судебным экспертом устанавливается причина смерти, характер, механизм образования и степень тяжести телесных повреждений, их связь со смертью.

Подозреваемые задержаны по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления по ч.1 ст.139 (убийство) УК Беларуси.

Рассматривается вопрос о применении в отношении них меры пресечения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На первоначальном этапе расследования установлено, что 13 мая женщина находилась дома у своего 24-летнего знакомого. Во время распития спиртного между ними возник...

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