Среднедушевые денежные доходы белорусов выросли до 514 рублей в месяц

Денежные доходы в расчете на душу населения в первом квартале составили 514 рублей в месяц, сообщает Белстат. Это на 26,5 рубля больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чтобы высчитать среднедушевые денежные доходы, общий объем денежных доходов белорусов до уплаты налогов (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, проценты по вкладам, выигрыши в лотереях) делят на среднегодовую численность населения.
Напомним, в общем объеме денежных доходов оплата труда в первом квартале в первом квартале занимала 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8%.
Справка FINANCE.TUT.BY. Денежные доходы в расчете на душу населения (среднедушевые денежные доходы) рассчитываются путем деления общего объема денежных доходов населения на среднегодовую численность населения.
Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности), прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи вторсырья и прочие). Это сумма до уплаты налогов, сборов и взносов.
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