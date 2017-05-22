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Среднедушевые денежные доходы белорусов выросли до 514 рублей в месяц

23.05.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
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Денежные доходы в расчете на душу населения в первом квартале составили 514 рублей в месяц, сообщает Белстат. Это на 26,5 рубля больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чтобы высчитать среднедушевые денежные доходы, общий объем денежных доходов белорусов до уплаты налогов (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, проценты по вкладам, выигрыши в лотереях) делят на среднегодовую численность населения.

Напомним, в общем объеме денежных доходов оплата труда в первом квартале в первом квартале занимала 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8%.

Справка FINANCE.TUT.BY. Денежные доходы в расчете на душу населения (среднедушевые денежные доходы) рассчитываются путем деления общего объема денежных доходов населения на среднегодовую численность населения.

Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности), прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи вторсырья и прочие). Это сумма до уплаты налогов, сборов и взносов.

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Денежные доходы в расчете на душу населения в первом квартале составили 514 рублей в месяц. Это на 26,5 рубля больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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