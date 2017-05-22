ОСВОД назвал самые опасные для купания водоемы

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Накануне купального сезона специалисты ОСВОДА призвали любителей купания соблюдать правила поведения на водах и назвали самые опасные водоемы Беларуси.

Республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД) заявило о готовности к купальному сезону, который откроется 1 июня.

"Самыми опасными для купания считаются карьерные водоемы. Особенно много их вдоль брестской трассы. Когда строили "Олимпийку", нужен был песок, поэтому вдоль этой трассы и образовалось большое количество опасных для купания водоемов", — сообщил Sputnik во вторник начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОД Сергей Патрикеев.

Бирюзовое коварство

По его словам, опасность карьерных водоемов в том, что у них резкие обрывистые берега, а "очень красивая бирюзовая вода" просто манит искупаться.

Собеседник агентства также отметил, что на втором месте по опасности находятся реки с быстрым и прижимистым течением. В качестве примера он привел реку Неман, на которой часто гибнут купальщики. "У Немана есть много участков с быстрым течением. Вообще Неман — опасная река, там часто гибнут люди", — сказал он.



© Фото: аккаунт Rindevich Ruslan на Facebook Меловые карьеры под Красносельском

Специалист также отметил, что все незнакомые водоемы могут быть опасны, особенно если не соблюдать правила поведения на водах. "Прежде, чем залезть в воду, нужно поинтересоваться любо у местных жителей, либо у спасателей, какую опасность таит водоем", — сказал собеседник Sputnik. "Практика показывает, что любой водоем с мостом является опасным — молодые люди любят прыгать с моста, что зачастую приводит к травмам шейного отдела позвоночника", — отметил Патрикеев.

К лету готовы

Он также рассказал, что водолазно-спасательная служба готова к летнему сезону, подготовлены 66 спасательных станций, 137 спасательных постов, штат укомплектован, подготовлены и спасательные суда. Летом со спасателями будут работать 132 медика.

Касаясь вопросов гибели людей на воде, Патрикеев отметил, что в 2016 году их погибло 374, в том числе 26 детей. "За последние 30 лет в 2016 году в Беларуси были самые низкие показатели гибели людей на водах", — уточнил собеседник. "У нас были годы, когда гибло и 1500, и больше людей, но в последние годы эта цифра сократилась в разы", — уточнил он.

Утонуть в луже

Собеседник Sputnik отметил, что из общего числа погибших на водах только 40% приходится на несчастные случаи непосредственно во время купания в водоемах. "Остальные 60% — это утопления в так называемых копанях, в частных бассейнах, во время рыбной ловли, в ванной, а также другие случаи, связанные с водой", — сказал специалист. Он отметил, что в 2016 году в Беларусии 27 человек утонули в ванной, как правило, такие случаи связаны с внезапным недомоганием. Он также рассказал, что бывают случаи, когда тонут "как говорится, в ложке воды".

"К примеру, в одной из деревень бабушка утонула в колодезном ведре, когда под ручку продела голову, чтобы напиться. Также был случай, когда пастух шел по полю, упал и захлебнулся в луже. Причем на всем поле это была единственная лужа", — сказал собеседник агентства.

Несмотря на то, что цифры утонувших за год меняются, процентное соотношение пьяных смертей на водах стабильно. "Из общего числа утонувших — 60-70% были в состоянии алкогольного опьянения", — сказал Патрикеев.