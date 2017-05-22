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В Минске с 1 июня подорожают билеты в зоопарк и динопарк
В Минске с 1 июня вырастут цены на входные билеты в зоопарк и динопарк. Об этом
Входной билет в зоопарк с 1 июня вырастет до 9 рублей (сейчас — 6 рублей). На такую же сумму подорожают билеты и в динопарк — до 9 рублей.
Входной билет в зоопарк и динопарк с 1 июня обойдется в 13 рублей (сейчас — 10 рублей).
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Входной билет в зоопарк с 1 июня вырастет до 9 рублей (сейчас - 6 рублей).
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