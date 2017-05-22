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В Минске с 1 июня подорожают билеты в зоопарк и динопарк

23.05.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
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В Минске с 1 июня вырастут цены на входные билеты в зоопарк и динопарк. Об этом сообщается на сайте зоопарка.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Входной билет в зоопарк с 1 июня вырастет до 9 рублей (сейчас — 6 рублей). На такую же сумму подорожают билеты и в динопарк — до 9 рублей.

Входной билет в зоопарк и динопарк с 1 июня обойдется в 13 рублей (сейчас — 10 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Входной билет в зоопарк с 1 июня вырастет до 9 рублей (сейчас - 6 рублей).

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