Главный электронный оупен-эйр Беларуси переезжает и объявляет имена хедлайнеров

Этой весной было объявлено о переносе места проведения белорусского фестиваля электронной музыки. Как сообщили организаторы, 7 июля « Космос наш! » пройдет на территории центра парусного спорта, включая кафе и пляж на Минском море. Хедлайнерами фестивали станут диджей из Германии Timo Maas, бельгийский музыкант Kolombo и, уже по традиции, диджей Конь.





Пожалуй, главный электронный оупен-эйр Беларуси, который на самом деле стал культовым и в лучшие времена собирал у себя до 10 тысяч гостей, в этом году решил изменить формат. Во-первых, традиционный ламповый Остров Любви остался в прошлом. Во-вторых, организаторы хотят сделать так, чтобы «антураж фестиваля больше соответствовал ожиданиям обеспеченных взрослых тусовщиков».

— «Космос наш» состоится на территории центра по парусному спорту, включая известное кафе и пляж, расположенные на этой площадке, — рассказал один из организаторов проекта Вадим Кудряшов. — Как мы уже говорили ранее, меняется не просто локация — мы изменили саму концепцию фестиваля: он рассчитан на тех, кто любит настоящую клубную музыку, воспитывался на первых «Космосах» и памятных ярких вечеринках, а теперь рассчитывает на определенный уровень комфорта.

На фестивале появится VIP с мягкими диванами, официантами и кейтерингом высокого уровня с популярными артистами в лайн-апе.









































— Считаем, что такого рода крупных ивентов в электронной музыке сегодня в Минске нет: либо музыканты без комфорта либо отличные условия без интересных музыкантов, — говорит Вадим Кудряшов. — Поэтому с одной стороны мы сохраняем все лучшее, чем отличался «Космос наш», а с другой стороны преобразовываем формат: выбираем более качественную локацию и уходим от музыкальных направлений вроде драм-энд-бейса, который не совсем сообразуется с нашим сегодняшним видением фестиваля.

Хедлайнеры фестиваля

Timo Maas





Уже более 30 лет Тимо является одним из авторитетных диджеев Германии, он дважды был номинирован на ведущую музыкальную премию «Грэмми». Тимо Маас известен и по сотрудничеству с большим количеством лидеров мировой музыкальной индустрии, в их числе Depeche Mode, Madonna, Moby, Fatboy Slim, Muse, Garbage, Jamiroquai и другие.

Kolombo





Его треки собирают миллионы просмотров, хотя он не является электронным поп-музыкантом. Сеты бельгийского музыканта и диджея удачно совмещают танцевальность и чувственность, Kolombo создал множество выдающихся треков.

Конь





Конь — один из лучших украинских диджеев, выходец из Минска. Без вклада Алексея Кононова в клубную культуру Беларуси еще начиная с 1990-х, она не была бы сегодня такой: многие сегодняшние минские диджеи начинали свой путь в качестве посетителей вечеринок именно с участием dj Конь. Его приезд на «Космос наш» — традиция еще с тех времен, когда клубная культура была более элитарной и фестиваль был кульминацией клубного сезона.

Также в фестивале примут участие популярные белорусские диджеи: Ярик, Нерв, Mihas, Gurami, Igor Shep, NDO (ex Mitya Ace), Fedorovski, Toshi.

— Есть имена, без выступлений которых наша клубная жизнь была бы неполной, — объясняет Вадим Кудряшов. — Коломбо и Тимо Маас несколько раз выступали в Беларуси и каждый раз их сеты проходили на впечатляющей эмоциональной волне. У нас было много вариантов по участникам, но в этом году мы решили остановиться на проверенных именах по одной главной причине — считаем, что в Минске уже долгое время не было классных классических ивентов в электронной музыке и их ценители соскучились. Уверены, что «Космос наш!» будет в этом году не только запоминающимся ивентом для тысяч наиболее ярких тусовщиков разных возрастов, но и встречей старых друзей, для которых «Космос наш!» является страницей из жизни.

— Около 10 лет назад «Космос наш!» переехал на Остров любви у СОК «Юность». Теперь мы меняем локацию и я уверен, что многие захотят увидеть новую версию фестиваля. При этом сохраняется наша традиция, когда тысячи гостей встречают рассвет над Минским морем под красивую танцевальную музыку, — добавил Вадим Кудряшов.

«Космос наш!» состоится 7 июля. Первая партия билетов по цене 30 рублей в продаже только до 1 июня. ВИП билеты появятся в продаже с 5 июня. Не пропусти. Купить билет

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