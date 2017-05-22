27−28 мая в пятый раз пройдет международный фестиваль уличной культуры и спорта MINSK STREET GAMEZ 2017 . TUT.BY узнал, чем это событие может заинтересовать минчан (спойлер: вход на большинство контестов — бесплатный).



Фото: vk.com/minskstreetgamez

В ближайшие выходные экстремалы из разных стран посоревнуются в Минске в паркуре, воркауте, роллер-спорте, стритболе, футбольном фристайле, панна-футболе, скейтборде, ВМХ, самокате и брейк-дансе. Организаторы расширили список дисциплин и добавили в этом году контесты по самокату, панне — разновидности футбольного фристайла, брейк-дансу и воркауту.

— При выборе конкретных видов мы отталкивались от эффектности и зрелищности. MINSK STREET GAMEZ — это в первую очередь шоу, — объясняет один из организаторов и основатель молодежного центра уличной культуры и спорта ProКач Александр Войнов. — Впервые запланирован бесплатный вход, поэтому, все, что требуется от минчан, — приехать в парк на Столетова. Там можно будет купить уличную еду, напитки и весело провести выходные. В Беларуси нет аналогов нашему фестивалю. Думаю, будет обидно не приехать, а потом смотреть фото- и видеоотчеты и слушать от знакомых, как они круто отдохнули.



Фото: vk.com/minskstreetgamez

В прошлом году аналогичный ивент собрал около тысячи участников из 12 стран: помимо европейцев, Минск посетили спортсмены из Шри-Ланки, Пакистана и Индии. В рамках MINSK STREET GAMEZ 2017 пройдут отборочные соревнования к мировым и европейским финалам по различным дисциплинам. Иностранцы приедут в Беларусь за очками для международного рейтинга, а танцоры брейк-данса из стран СНГ и Прибалтики — за путевками на чемпионаты мира и Европы.



Фото: vk.com/minskstreetgamez

— Сложно сказать, сколько участников соберем в этом году, потому что минский фестиваль совпадает по датам с похожими мероприятиями в Харькове, Питере и Риге. Наше преимущество — новая удобная локация: практически все дисциплины будут проходить в парке экстремальных видов спорта. Зрителям не придется переезжать с площадки на площадку — они смогут посмотреть соревнования по воркауту, а затем пройти двадцать метров и успеть на паркур или скейтборд.

Уличная культура очень зрелищна и привлекательна. У некоторых она ассоциируется с доступностью и бесплатными либо дешевыми активностями, хотя здесь есть свои нюансы:

— Велосипед BMX — дорогое удовольствие: он стоит порядка 2500−3000 евро. Стритбол предполагает определенную обувь и специальную площадку. Такие виды спорта сложно назвать доступными. А вот для воркаута не требуется лишних затрат — достаточно турника и обыкновенной спортивной формы.



Фото: vk.com/minskstreetgamez

За последние годы уличный спорт набрал популярность в Беларуси. Людям нравятся динамичные виды, но многие воспринимают их как несерьезное развлечение либо травмоопасные нагрузки.

— Я профессионально занимался борьбой и покалечил все, что только можно. Согласно статистике, профессиональный спорт намного опаснее уличных дисциплин, — уверяет Александр Войнов.

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В парке экстремальных видов спорта в субботу, с 12.00 до 20.00, и воскресенье, с 12.00 до 15.00, можно будет бесплатно посмотреть все дисциплины, кроме роллер-контеста и некоторых номинаций фристайла, брейкинга и стритбола, которые состоятся в рамках воскресной программы на конькобежном стадионе «Минск-Арены» с 10.00 до 18.00 (стоимость — 4 рубля). Организаторы MINSK STREET GAMEZ — 2017 продолжают рассматривать заявки на участие во всех дисциплинах (из-за большого количества желающих в приоритете — опытные спортсмены).