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В Минске трое рабочих МАПИДа получили травмы

23.05.2017 12:08 — Разное | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трое рабочих ОАО "МАПИД" получили травмы на производстве, сообщил БЕЛТА официальный представитель Управления Следственного комитета по городу Минску Алексей Климович.

Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту травмирования днем 22 мая трех рабочих, двух мужчин и женщины, на одном из предприятий ОАО "МАПИД".

"По предварительной информации, при проведении работ с коробом для формирования плит воспламенилась летучая жидкость. Следователи опрашивают сотрудников предприятия, изъята техническая документация. Проводится ряд комплексных экспертиз. Причины произошедшего устанавливаются. Пострадавшие находятся в больнице", - рассказал Алексей Климович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту травмирования днем 22 мая трех рабочих, двух мужчин и женщины, на одном из предприятий ОАО...

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