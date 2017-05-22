В Минске трое рабочих МАПИДа получили травмы

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трое рабочих ОАО "МАПИД" получили травмы на производстве, сообщил БЕЛТА официальный представитель Управления Следственного комитета по городу Минску Алексей Климович.

Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту травмирования днем 22 мая трех рабочих, двух мужчин и женщины, на одном из предприятий ОАО "МАПИД".

"По предварительной информации, при проведении работ с коробом для формирования плит воспламенилась летучая жидкость. Следователи опрашивают сотрудников предприятия, изъята техническая документация. Проводится ряд комплексных экспертиз. Причины произошедшего устанавливаются. Пострадавшие находятся в больнице", - рассказал Алексей Климович.-0-