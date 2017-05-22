В Пинске легковушка сбила не нерегулируемом переходе женщину

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 мая около 13.30. По предварительной информации, автомобилем "Ситроен Ксара Пикассо" управлял 31-летний пинчанин. Он двигался по ул.Зои Космодемьянской, где напротив одного из домов совершил наезд на 34-летнюю местную жительницу. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована в Пинскую горбольницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-