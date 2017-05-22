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В Пинске легковушка сбила не нерегулируемом переходе женщину

23.05.2017 12:03 — Разное | БелТА  
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23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 мая около 13.30. По предварительной информации, автомобилем "Ситроен Ксара Пикассо" управлял 31-летний пинчанин. Он двигался по ул.Зои Космодемьянской, где напротив одного из домов совершил наезд на 34-летнюю местную жительницу. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована в Пинскую горбольницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной информации, автомобилем "Ситроен Ксара Пикассо" управлял 31-летний пинчанин. Он двигался по ул.Зои Космодемьянской, где напротив одного из домов...

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