Минская история Ли Харви Освальда

Его считают убийцей Кеннеди, советским шпионом и разведчиком ЦРУ. Одна из самых загадочных исторических персон XX века, Ли Харви Освальд, несколько лет был простым минчанином: жил в "однушке" в центре, работал на заводе, ходил на танцы, в кино и кафе, женился на советской гражданке и страдал от отсутствия ночных клубов.

Материал из серии "Живая история со Sputnik Беларусь", будет опубликован 24 мая. Следите за обновлением портала.