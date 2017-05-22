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Минская история Ли Харви Освальда
23.05.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Его считают убийцей Кеннеди, советским шпионом и разведчиком ЦРУ. Одна из самых загадочных исторических персон XX века, Ли Харви Освальд, несколько лет был простым минчанином: жил в "однушке" в центре, работал на заводе, ходил на танцы, в кино и кафе, женился на советской гражданке и страдал от отсутствия ночных клубов.
Материал из серии "Живая история со Sputnik Беларусь", будет опубликован 24 мая. Следите за обновлением портала.
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