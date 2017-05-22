Чемпион России по смешанным единоборствам проиграл бой и сломал челюсть вице-президенту Союза ММА

20 мая в Казахстане чемпион мира по смешанным единоборствам среди любителей и двукратный чемпион России Гаджимурад Хирамагомедов сломал челюсть вице-президенту Союза MMA России Радмиру Габдуллину.



Бойцы ММА Гамзат и Гаджимурад (справа) Хирамагомедовы. Фото: instagram.com/charados

Бойцу не понравилось судейство во время титульного боя на турнире Fight Nights Global (Астана, Казахстан), который он проиграл сопернику. Теперь Хирамагомедову, у которого до этого была безупречная репутация, грозит как минимум дисквалификация. «Медуза» рассказывает о конфликте и его последствиях.

20 мая в Астане (Казахстан) российский боец MMA Гаджимурад Хирамагомедов избил вице-президента Союза MMA России Радмира Габдуллина. После нападения Габдуллин вылетел в Москву, где его госпитализировали в тяжелом состоянии с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга. Как рассказал «Медузе» вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев, Габдуллин все еще «чувствует себя плохо». «Перелом челюсти — очень тяжелая травма. Процесс заживления длительный, постоянная серьезная боль, поесть нельзя. После перелета еще стало хуже».

Нападение произошло через несколько часов после боя за титул чемпиона — Хирамагомедов проиграл. Бой проходил в рамках турнира Fight Nights Global (его проводит одноименная промоушен-компания, одна из ведущих в индустрии единоборств), в весовой категории до 77,1 килограмма. Хирамагомедов, представлявший Россию, выступал против Георгия Кичигина, борющегося за Казахстан. Поединок шел почти на равных, но по итогам судьи отдали победу Кичигину. Помимо чемпионского пояса победитель получил миллион рублей.

Видео: FIGHT NIGHTS TV

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Как рассказал Радмир Габдуллин, Хирамагомедов напал на него вечером после боя в гостинице; бойцу не понравилось судейство."Никакого спора или внутреннего или личного конфликта с Гаджимурадом Хирамагомедовым у меня не было. Удар был нанесен неожиданно в ходе спокойного разговора в гостиничном номере. Через некоторое время к драке присоединился [брат бойца] Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией нападавших было судейское решение по бою Гаджимурада Хирамагомедова и Георгия Кичигина, который я не судил", — сказал Габдуллин.

По словам руководителя клуба бойцов ММА «Крепость» Магомеда Кадиева, Габдуллин все же мог «повлиять на результат», поскольку между ним и Гаджимурадом Хирамагомедовым «давно уже внутренний конфликт». «Радмир в Казахстане сначала снялся и вычеркнул себя из списка судей, а потом, как подтверждают некоторые источники, сказал отдать победу в другую сторону», — сказал Кадиев.

Гаджимурада Хирамагомедова пообещали уволить из Fight Nights Global и дисквалифицировать из турниров Союза MMA России. Руководитель компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что «дело вышло за рамки спорта». «Конечно, мы больше не будем с ним работать», — сказал Гаджиев. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко заявил, что «действия братьев Хирамагомедовых, выполненные исподтишка, недостойны спортсменов, представляющих родину на международных аренах». «Союз разбирается с инцидентом. Я буду лично следить за развитием ситуации. В субботу соберется этическая комиссия. Сейчас с уверенностью могу сказать, что ни один из спортсменов, участвовавших в инциденте, не будет принимать участие в турнирах, проходящих под эгидой Союза ММА России», — заявил Емельяненко.

По данным ТАСС , Хирамагомедова задержали в Астане после нападения, но потом отпустили. «Сейчас я дома и планирую проводить время с семьей. Не хочу ничего говорить, поймите», — прокомментировал он случившееся «Лайфу».

Братья Хирамагомедовы — двукратные чемпионы мира по боям MMA среди любителей. Гаджимурад — двукратный чемпион России. «О них, кроме положительного, ничего сказать нельзя, — рассказал „Медузе“ вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. — Ребята заслуженные. Состояли долгое время в основном составе сборной России, первые номера. Пока [в союзе] все в шоке. Это нонсенс. Если бы мне сказали, что подающий надежды член сборной напал на руководителя союза, я бы ни за что не поверил. Как-то оценивать действия сейчас… Понятно, что деяние уголовное и дикое».