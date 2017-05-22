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Чемпион России по смешанным единоборствам проиграл бой и сломал челюсть вице-президенту Союза ММА
20 мая в Казахстане чемпион мира по смешанным единоборствам среди любителей и двукратный чемпион России Гаджимурад Хирамагомедов сломал челюсть вице-президенту Союза MMA России Радмиру Габдуллину.
Бойцу не понравилось судейство во время титульного боя на турнире Fight Nights Global (Астана, Казахстан), который он проиграл сопернику. Теперь Хирамагомедову, у которого до этого была безупречная репутация, грозит как минимум дисквалификация. «Медуза» рассказывает о конфликте и его последствиях.
20 мая в Астане (Казахстан) российский боец MMA Гаджимурад Хирамагомедов избил вице-президента Союза MMA России Радмира Габдуллина. После нападения Габдуллин вылетел в Москву, где его госпитализировали в тяжелом состоянии с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга. Как рассказал «Медузе» вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев, Габдуллин все еще «чувствует себя плохо». «Перелом челюсти — очень тяжелая травма. Процесс заживления длительный, постоянная серьезная боль, поесть нельзя. После перелета еще стало хуже».
Нападение произошло через несколько часов после боя за титул чемпиона — Хирамагомедов проиграл. Бой проходил в рамках турнира Fight Nights Global (его проводит одноименная промоушен-компания, одна из ведущих в индустрии единоборств), в весовой категории до 77,1 килограмма. Хирамагомедов, представлявший Россию, выступал против Георгия Кичигина, борющегося за Казахстан. Поединок шел почти на равных, но по итогам судьи отдали победу Кичигину. Помимо чемпионского пояса победитель получил миллион рублей.
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Гаджимурада Хирамагомедова пообещали уволить из Fight Nights Global и дисквалифицировать из турниров Союза MMA России. Руководитель компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что «дело вышло за рамки спорта». «Конечно, мы больше не будем с ним работать», —
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Братья Хирамагомедовы — двукратные чемпионы мира по боям MMA среди любителей. Гаджимурад — двукратный чемпион России. «О них, кроме положительного, ничего сказать нельзя, — рассказал „Медузе“ вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. — Ребята заслуженные. Состояли долгое время в основном составе сборной России, первые номера. Пока [в союзе] все в шоке. Это нонсенс. Если бы мне сказали, что подающий надежды член сборной напал на руководителя союза, я бы ни за что не поверил. Как-то оценивать действия сейчас… Понятно, что деяние уголовное и дикое».
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Чемпион мира по смешанным единоборствам среди любителей и двукратный чемпион России Гаджимурад Хирамагомедов сломал челюсть вице-президенту Союза MMA России...
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