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Школьник выпал с балкона оздоровительного центра в Пинском районе

23.05.2017 12:40 — Разное | БелТА  
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23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования девятилетнего мальчика в результате падения с высоты, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Школьник из Лунинецкого района упал с высоты на отдыхе в оздоровительном центре. Инцидент произошел 13 мая во время тихого часа. Следователи предварительно выяснили, что, находясь в блоке своего жилого корпуса, мальчик вышел на балкон третьего этажа. В его руках был пакет с водой, который он хотел бросить на соседний балкон. Для этого ребенок перелез через перила. Не удержав равновесия, сорвался вниз.

С травмами головы пострадавшего госпитализировали в Пинскую центральную больницу. В настоящее время он выписан из стационара.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Школьник из Лунинецкого района упал с высоты на отдыхе в оздоровительном центре. Инцидент произошел 13 мая во время тихого часа.

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