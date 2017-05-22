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Валютчика задержали в Бобруйске

23.05.2017 12:40 — Разное | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйские правоохранители во взаимодействии с сотрудниками Межрайонного отдела ДФР КГК 20 мая задержали мужчину за нарушение установленного порядка осуществления валютных операций. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 11.2. (нарушение установленного порядка осуществления валютных операций) КоАП Беларуси. "В ходе личного досмотра у правонарушителя изъяты деньги в размере Br5,278 и 50 тыс. российских рублей. Также составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит административная ответственность, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 150 базовых величин (БВ в настоящее время составляет Br23) с конфискацией денег, бывших у него на момент совершения правонарушения", - рассказал начальник отдела УБЭП УВД Могилевского облисполкома Андрей Харкевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 11.2. (нарушение установленного порядка осуществления валютных операций) КоАП...

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