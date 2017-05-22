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Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ начнут рассматривать в Брестском облсуде 20 июня
23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ начнут рассматривать в Брестском областном суде 20 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель суда Марина Скалкович.
Дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании.
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Дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании.
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