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Белорусские ученые разработали более дешевую замену материала для 3D-принтера

23.05.2017 12:51 — Разное | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали более дешевую замену материала для 3D-принтера, сообщил сегодня журналистам директор Института химии новых материалов НАН Беларуси академик НАН Владимир Агабеков, передает корреспондент БЕЛТА.

Академик пояснил, что разработана замена АБС-пластика - материал, который основывается на полипропилене, полиэтилене и полиэтилентерефталате, производимых, в частности, на предприятиях в Новополоцке и Могилеве. "Мы разработали его на отечественных материалах. Все нужно делать на отечественном сырье, на отходах отечественного производства, тогда это будет и дешевле, и мы ни от кого не будем зависеть", - уверен Владимир Агабеков.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Разработана замена АБС-пластика - материал, который основывается на полипропилене, полиэтилене и полиэтилентерефталате, производимых, в частности, на...

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