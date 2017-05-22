|
Белорусские ученые разработали более дешевую замену материала для 3D-принтера
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали более дешевую замену материала для 3D-принтера, сообщил сегодня журналистам директор Института химии новых материалов НАН Беларуси академик НАН Владимир Агабеков, передает корреспондент БЕЛТА.
Академик пояснил, что разработана замена АБС-пластика - материал, который основывается на полипропилене, полиэтилене и полиэтилентерефталате, производимых, в частности, на предприятиях в Новополоцке и Могилеве. "Мы разработали его на отечественных материалах. Все нужно делать на отечественном сырье, на отходах отечественного производства, тогда это будет и дешевле, и мы ни от кого не будем зависеть", - уверен Владимир Агабеков.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработана замена АБС-пластика - материал, который основывается на полипропилене, полиэтилене и полиэтилентерефталате, производимых, в частности, на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии