Политолог: приоритет ОДКБ ―создание общей противоракетной обороны /

Страны торгуют оружием, прежде всего, с теми, кому доверяют, и с постоянными союзниками, отметил на радио Sputnik директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

"В последние годы создание сил быстрого реагирования и воздушно-космической обороны — эти два направления стали особенно приоритетными в деятельности ОДКБ. Это льготное военно-техническое сотрудничество, это подготовка специалистов, чтобы обслуживать оружие и военную технику. Но главное в том, что темпы военно-технического сотрудничества за последние три года резко ускорились, и это стало прообразом очень тесного военно-политического союза, на который выходит ОДКБ", — отметил Подберезкин.



© Sputnik / Виктор Толочко Военный эксперт о новых поставках в страны ОДКБ

Собеседник Sputnik также высказал свое мнение по поводу возможного конфликта между крупнейшими военными коалициями.

"Посмотрите, что делают американцы. Они создали огромную коалицию, куда входит порядка 60-ти государств от Японии и Саудовской Аравии до Австралии, и эта коалиция ведет себя достаточно активно на Ближнем и Среднем Востоке. Так или иначе, многие государства обеспокоены нарастающей военной активностью Соединенных Штатов, и появился центр их притяжения — страны ОДКБ, где сейчас 6 государств, но уже есть заинтересованность, и в статусе наблюдателей присутствуют еще несколько государств", — сказал эксперт.

По мнению Подберезкина, у ОДКБ в настоящее время расширились перспективы сотрудничества с государствами, не обладающими собственными возможностями эффективной противоракетной обороны .

"Создать такую оборону не под силу никому, кроме России и США. Значит, мы должны создавать объединенную противовоздушную и противоракетную оборону ОДКБ, к которой смогут присоединиться другие государства, которые захотят остаться суверенными", — резюмировал эксперт.

Комментарий директора центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.