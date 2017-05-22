В Гродно декретница выбросила из окна девятого этажа бутылку и разбила Toyota

В Гродно женщина выкинула из окна девятого этажа стеклянную бутылку и разбила припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.



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Инцидент произошел 21 мая на улице Пестрака. «25-летняя женщина нашла у себя дома пустую бутылку из-под водки. Избавиться от нее гражданка решила очень просто, выкинув тару из окна расположенной на девятом этаже квартиры», — сказали в милиции.

К счастью, никто из людей не пострадал. Бутылка упала на крышу припаркованной около дома Toyota Avensis.

В отношении женщины, которая находится в социальном отпуске по уходу за ребенком, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.