Ученые доказали возможность зачатия детей в космосе

Японские ученые смогли вырастить здоровых мышат, используя сперму, хранившуюся на борту Международной космической станции порядка одного года в замороженном виде. Подробнее об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале PNAS .



Изображение: Wakayama et al. / PNAS 2017

По словам специалистов, если в будущем человечество начнет обитать в космосе, то понадобится технология замораживания и продолжительного хранения семени. Основная проблема связана с уровнем радиации. На МКС он примерно в 100 раз превышает Земную и негативно влияет на половые клетки, которым необходимо пройти несколько фаз деления, прежде чем они становятся готовыми для оплодотворения.

Первые опыты по размножению насекомых, рыб и некоторых других животных показали, что на борту МКС практически ничего не препятствует продолжению рода в невесомости. Но на млекопитающих подобные эксперименты до недавнего времени не проводились, в том числе за счет отсутствия технической возможности разведения сотни мышей на борту космической станции.

Эту проблему удалось решить, отправив на МКС замороженные запасы спермы грызунов, которые провели на борту станции около 9 месяцев и впоследствии были возвращены на Землю. Использовав ее для выведения потомства, ученые обнаружили, что «космические» мышата практически ничем не отличаются от своих земных сородичей.

Подобные результаты говорят о том, что длительное пребывание в космосе не сильно мешает перспективам продолжения рода. Это также позволяет предположить, что замороженные яйцеклетки и сперматозоиды, хранящиеся на борту космических станций или кораблей, можно использовать для поддержания человеческого рода в космосе.