В Ираке только 34 из 88 украинских БТР смогли тронуться с места

Украинские СМИ опубликовали копию письма компании «Укрспецэкспорт», в котором говорится, что иракские военные, получив в 2013 году партию из 88 украинских бронетранспортеров БТР-4, смогли завести только 56 машин, а с места сдвинулись 34.



Фото: militaryreview.su

Письмо было составлено по итогам визита инспекционной комиссии «Харьковского конструкторского бюро машиностроения» в июле 2014 года в Ирак, где проверялось качество поставленной продукции.

В ходе инспекции выяснилось, что в десяти бронетранспортерах отсутствовали или были вовсе неисправны стартеры. Дефекты были найдены также в восьми панорамных устройствах и 10 блоках системы управления огнем.

С вооружением тоже были проблемы: не работали шесть пушек на БТР-4, восемь пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов.

Плохое качество украинской бронетехники выявилось еще в 2013 году. Тогда иракцы объявили , что у 42 поставленных из Украины бронетранспортеров имеются трещины в корпусе. Иракские военные признали БТР бракованными и не согласились выгружать их на берег.

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