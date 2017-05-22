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В Ираке только 34 из 88 украинских БТР смогли тронуться с места
Украинские СМИ
Письмо было составлено по итогам визита инспекционной комиссии «Харьковского конструкторского бюро машиностроения» в июле 2014 года в Ирак, где проверялось качество поставленной продукции.
В ходе инспекции выяснилось, что в десяти бронетранспортерах отсутствовали или были вовсе неисправны стартеры. Дефекты были найдены также в восьми панорамных устройствах и 10 блоках системы управления огнем.
С вооружением тоже были проблемы: не работали шесть пушек на БТР-4, восемь пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов.
Плохое качество украинской бронетехники выявилось еще в 2013 году. Тогда иракцы
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С вооружением тоже были проблемы: не работали шесть пушек на БТР-4, восемь пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов.
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