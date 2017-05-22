В Витебске совершено разбойное нападение на букмекерскую контору

23 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебские милиционеры задержали молодого человека, который совершил разбойное нападение на букмекерскую контору. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вечером 21 мая в дежурную службу УВД поступил звонок от кассира одной из букмекерских контор города Витебска. Девушка сообщила, что в тот момент, когда она закрывала помещение игорного заведения, на нее напал неизвестный мужчина. "Молодой человек сдавил шею потерпевшей и стал требовать ключи от кассы. Воспользовавшись ключами, он похитил из кассы более Br1,8 тыс. и скрылся с места преступления. После обращения в милицию на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками милиции было установлено, что преступление совершил неработающий витебчанин 1991 года рождения", - рассказал Виталий Сапроненко.

По данному факту городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК Беларуси.-0-