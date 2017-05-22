Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ начнут рассматривать в Брестском облсуде 20 июня

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ начнут рассматривать в Брестском областном суде 20 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель суда Марина Скалкович.

Дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании.

В производстве Брестского областного суда находится уголовное дело в отношении четырех должностных лиц РУП "Брестэнерго". Им предъявлено обвинение по ч.3 ст.425 (бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Кроме того, двое из них подозреваются в совершении преступления по ч.1 ст.427 УК (служебный подлог) УК.

Как сообщил накануне журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, расследовать данное происшествие было непросто. "Пришлось назначить множество достаточно узких, специальных экспертиз. Только по их результатам и анализу иных фактических данных, которые получены в ходе расследования, предъявлено окончательное обвинение четырем лицам, в отношении которых дело и направлено в суд", - отметил руководитель комитета.

Взрыв на Лунинецкой ТЭЦ произошел 26 августа 2014 года. В результате обрушения конструкций строящегося здания погиб один человек, двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.-0-