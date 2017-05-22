В США водитель не заметил уснувшего на багажнике пьяного мужчину и вез его 22 километра

Американская пара 22 километра везла на багажнике своего автомобиля спящего человека. Как сообщает новостное агентство Fox 13 , «пассажир» был пьян, а люди в машине не заметили его и продолжали движение до тех пор, пока их не остановила полиция.





Карл Уэбб с женой сказал полицейским, что они возвращались с фестиваля барбекю. Они не увидели мужчину, в какой-то момент улегшегося на багажник, и поехали домой.

Когда их остановил служитель правопорядка и поинтересовался, знают ли они о человеке на машине, пара была сильно удивлена.

Пьяного человека забрала полиция. Будут ли предъявлены обвинения кому-нибудь из участников случившегося — не уточняется.