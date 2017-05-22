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В США водитель не заметил уснувшего на багажнике пьяного мужчину и вез его 22 километра
Американская пара 22 километра везла на багажнике своего автомобиля спящего человека. Как сообщает новостное агентство
Карл Уэбб с женой сказал полицейским, что они возвращались с фестиваля барбекю. Они не увидели мужчину, в какой-то момент улегшегося на багажник, и поехали домой.
Когда их остановил служитель правопорядка и поинтересовался, знают ли они о человеке на машине, пара была сильно удивлена.
Пьяного человека забрала полиция. Будут ли предъявлены обвинения кому-нибудь из участников случившегося — не уточняется.
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Водитель продолжал движение до тех пор, пока его не остановила полиция.
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