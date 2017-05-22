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Мусульмане готовятся к началу священного месяца Рамадан

23.05.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рамадан, как свидетельствует священная книга мусульман Коран, является одним из пяти столпов ислама.

В ноябре 2016 года в Минске открылась соборная мечеть. В церемонии открытия принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Соборную мечеть в Минске строили десяти лет. Она стала одной из крупнейших мечетей в Восточной Европе.

Одновременно в религиозном сооружении смогут молиться более 1,5 тысячи верующих.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Первый день священного месяца Рамадан начнется у мусульман в этом году 27 мая, он завершится 25 июня одним из главных праздников мусульманского календаря -...

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