Объем инвестиций в основной капитал сокращается в Беларуси





Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в первом квартале 2017 года составила 14,9% против 16,7% в аналогичном периоде 2016 года.

Как отмечает Нацбанк, снижение объема инвестиций в январе-марте 2017 года произошло по организациям, подчиненным республиканским органам государственного управления (уменьшились по сравнению с январем-мартом 2016 года на 13,3%), и организациям без ведомственной подчиненности (на 8,7%).

Инвестиции организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, в первом квартале 2017 года увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,4%.

Общий объем инвестиций в строительно-монтажные работы в первом квартале 2017 года по сравнению с первом кварталом 2016 года в сопоставимых ценах сократился на 5,6%, капиталовложения в машины, оборудование и транспортные средства уменьшились на 5,3%.

В технологической структуре инвестиций в основной капитал в первом квартале 2017 года доля расходов на строительно-монтажные работы составила 55,1% (в первом квартале 2016 года - 52,4%). Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в январе-марте 2017 года составил 31,9% общего объема инвестиций против 34,4% в январе-марте 2016 года.

В первом квартале 2017 года объем подрядных работ был выполнен на сумму 1497,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах составило 92,7% к уровню первого квартала 2016 года. Удельный вес ремонтных работ в январе-марте 2017 года составил 12,2% от общего объема подрядных работ (92,7% к уровню января-марта 2016 года в сопоставимых ценах).