10 июня в Минске пройдет Кубок Европы в беге на 10 000 метров

10 июня 2017 года на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике (РЦОП по л/а) по адресу ул. Калиновского, 111, состоится Кубок Европы в беге на 10 000 м. Начало соревнований — 16:00.

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Впервые в Беларуси, а также впервые в истории белорусской Королевы спорта, наша столица примет соревнования европейского уровня по лёгкой атлетике — Кубок Европы в беге на 10 000 м. Ведущие спортсмены легкоатлетических федераций Европы совместно со своими руководящими лицами приедут в Минск. Соревнования станут показательными как для спортсменов, так и для руководства Европейской легкоатлетической ассоциации: белорусская сторона ставит целью показать свои лучшие организаторские способности и доказать, что достойна и готова принимать легкоатлетические соревнования мирового класса.

Предстоящий Кубок уже стал рекордными по количеству стран-участниц — 26 стран — ровно столько уже подали заявки на соревнования. По количеству заявленных легкоатлетов Минск занимает лидерские позиции за всю историю соревнований (96 бегунов).

Состав белорусской команды окончательно определился после официального отбора на Республиканской универсиаде, которая прошла в Бресте 11 мая.

Мужчины: Прямов Владислав, Роговцов Степан и Платонов Сергей.

Женщины: Мазуренок Ольга, Куделич Светлана, Ляхович Людмила, Савина Нина, Иванова Анастасия, Стефаненко Татьяна.

Белорусская федерация лекой атлетики приглашает всех 10 июня в 16:00 прийти и поддержать белорусских спортсменов на соревнованиях. Билеты можно купить на сайте и в точках продаж Ticketpro, а также на тренировках бегового движения #followminsk по средам и субботам по цене 5 BYN.





Справочно:

2010 — белорусская женская команда (Светлана Куделич, Ольга Минина, Светлана Ковган) — третье место на Кубке Европы в беге на 10 000 м.

2011 — белорусская женская команда (Светлана Куделич, Ольга Минина, Светлана Ковган) — третье место.

2012 — белорусская женская команда остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4-ое место (Светлана Ковган, Анастасия Старовойтова, Марина Доманцевич, Ольга Мазурёнок).

2013 — белорусская женская команда (Ананенко Ирина, Доманцевич Марина, Дубовская Ольга, Дашкевич Анастасия) — третье место на Кубке Европы в беге на 10 000 м.