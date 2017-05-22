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Forbes составил рейтинг российских знаменитостей

23.05.2017 13:42 — Разное | Ежедневник  
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Forbes составил рейтинг российских знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал список 50 наиболее значимых российских знаменитостей. При его составлении были учтены доходы спортсменов, артистов и публичных деятелей, а также упоминания в СМИ и количество запросов в "Яндексе".

Лидером рейтинга стала теннисистка Мария Шарапова, чьи доходы журнал оценил в 21,9 млн долларов. Балансирующий на грани шансона Григорий Лепс и отнесенный к рок-культуре Сергей Шнуров заработали 9 и 11 млн долларов соответственно, пишет delfi.lt.

В первой десятке также оказались король эстрады Филипп Киркоров, хоккеист Александр Овечкин, топ-модель Наталья Водянова, а также Сергей Лазарев, Егор Крид, Земфира, Евгений Малкин.

Николай Басков оказался на 14-м месте, Ксения Собчак идет сразу следом за ним, Никита Михалков на одну позицию обогнал Басту и оказался 16-м. Три последних строки эксперты отвели Дмитрию Хворостовскому, Федору Бондарчуку и Денису Мацуеву.

 
 
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Журнал Forbes опубликовал список 50 наиболее значимых российских знаменитостей. При его составлении были учтены доходы спортсменов, артистов и публичных деятелей, а...

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