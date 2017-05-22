AUTO.TUT.BY представляет серию материалов «Выживший». Их не отправили на свалку, не бросили умирать на парковке, не разобрали на запчасти. После десятилетий эксплуатации на белорусских дорогах эти автомобили выжили и продолжают наматывать километры в ежедневных поездках. Мы будем рассказывать об автомобилях старше 25−30 лет, которые, несмотря ни на что и вопреки всему, до сих пор на ходу. Наши герои — не вылизанные фанатами коллекционные и ретроавто, а рабочие лошадки, которые ежедневно на ходу.

Мечта за 600 долларов

Этому автомобилю уже 35 лет. За свою длинную жизнь, судя по документам, он сменил всего три владельца — первый жил в Германии, второй пригнал ее оттуда в Беларусь в середине 90-х. Нынешний владелец все еще не решил, что делать с машиной: новую LADA Vesta уже купил, а продавать старый Escort не торопится — жалко расставаться после 15 совместных лет жизни. Ведь машина еще живая.



Автомобиль: Ford Escort, 1982 года выпуска, пробег — не установлен

Виктор Викторович давно хотел свой личный автомобиль — до этого ездил только на машине отца. И вот тот момент подвернулся! В далеком 2001 году коллега по работе продавал этот Ford Escort с 1,3-литровым бензиновым двигателем и 4-ступенчатой механической коробкой передач за смешные по нынешним временам (и немалые по тем) деньги — 600 долларов. По словам владельца, автомобиль соответствовал цене на 100%, был на ходу. О пробеге автомобиля спрашивать не стоит — на одометре помещается только пятизначное число, и сколько кругов он намотал, остается только догадываться.



Кузов с первого взгляда выглядит неплохо. Явных очагов коррозии не видно

Мотор и коробка передач были «живыми», кузов — «звоночек». Фактически единственным вложением сразу после покупки стала замена расходников. Владелец поменял все ремни, ролики и технические жидкости.

— Не трогал только двигатель и коробку передач, — вспоминает владелец. — Все остальное разбиралось, перебиралось, что-то заменялось и вновь собиралось. Это мой первый личный автомобиль, но опыт ремонта я имел большой. Поэтому трудностей не составило разобрать и вновь собрать эту машину. Простая как велосипед!



В двигателе меняли только прокладку клапанной крышки. Капитальный ремонт не делали

Чуть позже владелец добрался и до двигателя — начала подтекать прокладка под клапанной крышкой. Найти оригинальную в те времена сложности не составило. Но при ремонте перетянул болты головки блока цилиндров. В результате один из нежных немецких болтов не выдержал силы рожденного в Советском Союзе человека и сломался. Ни один из отечественных болтов не подходил в штатное место…

— Помучился я тогда, но нашел на рынке в Малиновке комплект болтов, — вспоминает события десятилетней давности Виктор. — После этого я решил без нужды в двигатель не лезть и не мешать машине ездить. Кстати, недавно обнаружил, что потек сальник коробки передач и масла в агрегате осталось гораздо ниже минимального уровня. При этом коробка до сих пор отлично работает. Вот с каким запасом прочности 30 лет назад машины делали!

Сгнил лонжерон, в остальном кузов в порядке

Но если мотор и коробка были непривередливы, то кузов после очередной зимы так и просился — перевари меня, покрась… В результате в 2008—2009 году владелец занялся ремонтом кузова. Вспоминает, что когда гнал в гаражи к товарищу, то пол под педалью тормоза прогибался так, что одно резкое движение ногой могло выбить в нем дыру. Со сварочными работами справились самостоятельно.



Колесные арки — в отличном состоянии

— Сделали тогда хорошо! Переварили арки, пороги, места сварки сразу же зачищали и перед покраской замазывали их герметиком, правда, название его уже не вспомню, — продолжает рассказ Виктор. — Все скрытые полости в дверях, крылья и порогах тщательно, не жалея материалов, заливали «антикором». Но левый лонжерон недоглядели или поленились замазать хорошо — не помню уже.

В последующем эта лень или забывчивость привела к тому, что лонжерон начал сгнивать. Постепенно, с каждым годом по миллиметру. Теперь от него остался только кусок тонкой ржавой металлической пластины.

Но владелец верит, что если задаться целью, то восстановить его все же можно.

— На разборке, конечно, нормальных лонжеронов не найти, но восстановить, я думаю, не будет проблемой. Кстати, бывший владелец этой машины после продажи Escort купил более новый Ford середины 90-х годов выпуска. Так вот он в гораздо худшем состоянии.

Однажды автомобиль провалился в вымытую на дороге яму. У проезжающих машин троса с собой, как назло, не оказалось. Но учитывая вес машины — всего около 900 кг — было принято решение вытянуть ее из ямы за крылья.

— Мужики боялись сильно браться за задние крылья, думали, они гнилые. Но я им сразу сказал, чтобы не переживали. А после того как вытянули, они очень удивились крепости кузова. Один из них даже предложил купить мой Ford.



Обшивка руля уже начала разрушаться, но в целом детали интерьера удивляют своим хорошим состоянием

Кстати, кузов и по сей день — «звоночек». Пороги в порядке даже спустя 10 лет после ремонта, под толстым слоем «шубы» на арках нет ни намека на ржавчину. Даже несмотря на то, что машина несколько раз была в мелких ДТП.

— Если обратите внимание, то решетка радиатора и бамперы не родные — от Ford Orion. Правое крыло сам шпаклевал и красил из баллончика перед техосмотром — гаражная дверь от сильного ветра сорвалась со стопора и ударила по крылу. Не попал в цвет? Это не новая машина, и тут до эстетики нет никому никакого дела, лишь бы ездила!

До 2010 года автомобиль эксплуатировался ежедневно. Хранился на улице, а в гараж попадал только на время ремонта. Владелец тогда жил не в столице и ездил в город каждый день. Потом он переехал в Минск, и надобность в поездках отпала. Ford Escort начал эксплуатироваться в щадящем режиме — ездил только в деревню по выходным. В итоге за месяц машина накатывала около тысячи километров.

Откуда запчасти?

Да, некоторые запчасти сейчас уже трудно найти на этот Ford Escort. Но если почитать в интернете, то всему можно найти замену. Например, задние пружины подходят от «жигулей» после небольшой доработки, уплотнительные резинки стекол — от LADA Granta. В этой машине главное — кузов сохранить, а остальное можно найти.



Для компактного автомобиля сзади довольно просторно

Из запчастей, купленных на «разборке», владелец вспомнил лишь стартер. Большую часть деталей покупал новыми — от Ford или других автомобилей.

Из серьезных проблем владелец отметил заднюю тормозную систему — разжимная планка барабана имеет насечки для регулировки тормозных накладок. Со временем эти насечки просто-напросто стерлись. А нанести новые не получается даже самым хорошим надфилем — металл очень твердый. Выхода два: купить новые тормоза (около 170 рублей) или заменить задние тормоза на другие с разборки, от более новых моделей Ford. Пока владелец не решил точно, что будет делать, как и неясна дальнейшая судьба этой машины — продать или оставить себе.

Старикам еще есть место

— Выставил я не так давно машину на одну из площадок по продаже подержанных автомобилей, предлагали триста долларов, — рассказывает владелец. — Я этим «покупателям» предложил купить велосипед за эти деньги и в школу на нем ездить. Мне кажется, что машина на ходу, которая сама проходит техосмотр, должна стоить больше. За триста не отдам, уж лучше завезу ее в деревню родителям и буду там на ней вместо квадроцикла по лесу ездить.

Если говорить о достоинствах и недостатках 35-летнего автомобиля, то самый большой минус — это кузов. К нему нужно относиться трепетно и с вниманием, иначе потом просто не остановишь процессы коррозии.

— Очень тяжело говорить о плюсах машины, которая очень нравится. Она — один сплошной плюс, поэтому до сих пор и не продаю. Нравится все, начиная от размеров, маневренности, небольшого расхода (по трассе — 7 литров) и заканчивая тем, что машина простая и недорогая в обслуживании.

Вердикт AUTO.TUT.BY





Действительно, этот автомобиль находится в отличном состоянии для 35-летнего «ветерана». Нюансы есть, но они не настолько критичны, чтобы продавать автомобиль по цене велосипеда.

Если у вас есть интересный автомобиль старше 30 лет, который до сих пор на ходу, служит вам ежедневно и о котором вы хотите нам рассказать, — пишите на auto@tutby.com, и о вашей машине узнает вся страна.