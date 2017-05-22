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Проект "Выживший": Ford Escort 1982 года выпуска. "Ржавчины на удивление почти нет"
AUTO.TUT.BY представляет серию материалов «Выживший». Их не отправили на свалку, не бросили умирать на парковке, не разобрали на запчасти. После десятилетий эксплуатации на белорусских дорогах эти автомобили выжили и продолжают наматывать километры в ежедневных поездках. Мы будем рассказывать об автомобилях старше 25−30 лет, которые, несмотря ни на что и вопреки всему, до сих пор на ходу. Наши герои — не вылизанные фанатами коллекционные и ретроавто, а рабочие лошадки, которые ежедневно на ходу.
Мечта за 600 долларов
Этому автомобилю уже 35 лет. За свою длинную жизнь, судя по документам, он сменил всего три владельца — первый жил в Германии, второй пригнал ее оттуда в Беларусь в середине 90-х. Нынешний владелец все еще не решил, что делать с машиной: новую LADA Vesta уже купил, а продавать старый Escort не торопится — жалко расставаться после 15 совместных лет жизни. Ведь машина еще живая.
Виктор Викторович давно хотел свой личный автомобиль — до этого ездил только на машине отца. И вот тот момент подвернулся! В далеком 2001 году коллега по работе продавал этот Ford Escort с 1,3-литровым бензиновым двигателем и 4-ступенчатой механической коробкой передач за смешные по нынешним временам (и немалые по тем) деньги — 600 долларов. По словам владельца, автомобиль соответствовал цене на 100%, был на ходу. О пробеге автомобиля спрашивать не стоит — на одометре помещается только пятизначное число, и сколько кругов он намотал, остается только догадываться.
Мотор и коробка передач были «живыми», кузов — «звоночек». Фактически единственным вложением сразу после покупки стала замена расходников. Владелец поменял все ремни, ролики и технические жидкости.
— Не трогал только двигатель и коробку передач, — вспоминает владелец. — Все остальное разбиралось, перебиралось, что-то заменялось и вновь собиралось. Это мой первый личный автомобиль, но опыт ремонта я имел большой. Поэтому трудностей не составило разобрать и вновь собрать эту машину. Простая как велосипед!
Чуть позже владелец добрался и до двигателя — начала подтекать прокладка под клапанной крышкой. Найти оригинальную в те времена сложности не составило. Но при ремонте перетянул болты головки блока цилиндров. В результате один из нежных немецких болтов не выдержал силы рожденного в Советском Союзе человека и сломался. Ни один из отечественных болтов не подходил в штатное место…
— Помучился я тогда, но нашел на рынке в Малиновке комплект болтов, — вспоминает события десятилетней давности Виктор. — После этого я решил без нужды в двигатель не лезть и не мешать машине ездить. Кстати, недавно обнаружил, что потек сальник коробки передач и масла в агрегате осталось гораздо ниже минимального уровня. При этом коробка до сих пор отлично работает. Вот с каким запасом прочности 30 лет назад машины делали!
Сгнил лонжерон, в остальном кузов в порядке
Но если мотор и коробка были непривередливы, то кузов после очередной зимы так и просился — перевари меня, покрась… В результате в 2008—2009 году владелец занялся ремонтом кузова. Вспоминает, что когда гнал в гаражи к товарищу, то пол под педалью тормоза прогибался так, что одно резкое движение ногой могло выбить в нем дыру. Со сварочными работами справились самостоятельно.
— Сделали тогда хорошо! Переварили арки, пороги, места сварки сразу же зачищали и перед покраской замазывали их герметиком, правда, название его уже не вспомню, — продолжает рассказ Виктор. — Все скрытые полости в дверях, крылья и порогах тщательно, не жалея материалов, заливали «антикором». Но левый лонжерон недоглядели или поленились замазать хорошо — не помню уже.
В последующем эта лень или забывчивость привела к тому, что лонжерон начал сгнивать. Постепенно, с каждым годом по миллиметру. Теперь от него остался только кусок тонкой ржавой металлической пластины.
Но владелец верит, что если задаться целью, то восстановить его все же можно.
— На разборке, конечно, нормальных лонжеронов не найти, но восстановить, я думаю, не будет проблемой. Кстати, бывший владелец этой машины после продажи Escort купил более новый Ford середины 90-х годов выпуска. Так вот он в гораздо худшем состоянии.
Однажды автомобиль провалился в вымытую на дороге яму. У проезжающих машин троса с собой, как назло, не оказалось. Но учитывая вес машины — всего около 900 кг — было принято решение вытянуть ее из ямы за крылья.
— Мужики боялись сильно браться за задние крылья, думали, они гнилые. Но я им сразу сказал, чтобы не переживали. А после того как вытянули, они очень удивились крепости кузова. Один из них даже предложил купить мой Ford.
Кстати, кузов и по сей день — «звоночек». Пороги в порядке даже спустя 10 лет после ремонта, под толстым слоем «шубы» на арках нет ни намека на ржавчину. Даже несмотря на то, что машина несколько раз была в мелких ДТП.
— Если обратите внимание, то решетка радиатора и бамперы не родные — от Ford Orion. Правое крыло сам шпаклевал и красил из баллончика перед техосмотром — гаражная дверь от сильного ветра сорвалась со стопора и ударила по крылу. Не попал в цвет? Это не новая машина, и тут до эстетики нет никому никакого дела, лишь бы ездила!
До 2010 года автомобиль эксплуатировался ежедневно. Хранился на улице, а в гараж попадал только на время ремонта. Владелец тогда жил не в столице и ездил в город каждый день. Потом он переехал в Минск, и надобность в поездках отпала. Ford Escort начал эксплуатироваться в щадящем режиме — ездил только в деревню по выходным. В итоге за месяц машина накатывала около тысячи километров.
Откуда запчасти?
Да, некоторые запчасти сейчас уже трудно найти на этот Ford Escort. Но если почитать в интернете, то всему можно найти замену. Например, задние пружины подходят от «жигулей» после небольшой доработки, уплотнительные резинки стекол — от LADA Granta. В этой машине главное — кузов сохранить, а остальное можно найти.
Из запчастей, купленных на «разборке», владелец вспомнил лишь стартер. Большую часть деталей покупал новыми — от Ford или других автомобилей.
Из серьезных проблем владелец отметил заднюю тормозную систему — разжимная планка барабана имеет насечки для регулировки тормозных накладок. Со временем эти насечки просто-напросто стерлись. А нанести новые не получается даже самым хорошим надфилем — металл очень твердый. Выхода два: купить новые тормоза (около 170 рублей) или заменить задние тормоза на другие с разборки, от более новых моделей Ford. Пока владелец не решил точно, что будет делать, как и неясна дальнейшая судьба этой машины — продать или оставить себе.
Старикам еще есть место
— Выставил я не так давно машину на одну из площадок по продаже подержанных автомобилей, предлагали триста долларов, — рассказывает владелец. — Я этим «покупателям» предложил купить велосипед за эти деньги и в школу на нем ездить. Мне кажется, что машина на ходу, которая сама проходит техосмотр, должна стоить больше. За триста не отдам, уж лучше завезу ее в деревню родителям и буду там на ней вместо квадроцикла по лесу ездить.
Если говорить о достоинствах и недостатках 35-летнего автомобиля, то самый большой минус — это кузов. К нему нужно относиться трепетно и с вниманием, иначе потом просто не остановишь процессы коррозии.
— Очень тяжело говорить о плюсах машины, которая очень нравится. Она — один сплошной плюс, поэтому до сих пор и не продаю. Нравится все, начиная от размеров, маневренности, небольшого расхода (по трассе — 7 литров) и заканчивая тем, что машина простая и недорогая в обслуживании.
Вердикт AUTO.TUT.BY
Действительно, этот автомобиль находится в отличном состоянии для 35-летнего «ветерана». Нюансы есть, но они не настолько критичны, чтобы продавать автомобиль по цене велосипеда.
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В проекте "Выжившиий" мы познакомились с Ford Escort 1982 года выпуска. "Ветеран" оказался в весьма приличном состоянии, несмотря на возраст.
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