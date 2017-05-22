ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подробности встречи Лукашенко с председателем Комитета регионов ЕС

23.05.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Во время встречи президент Беларуси Алксандр Лукашенко поблагодарил главу Комитета регионов ЕС за обмен опытом по актуальным вопросам энергоэффективности, устойчивого развития регионов и местного самоуправления. Также глава государства подчеркнул крайнюю заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии отношений с Евросоюзом, чему способствует и деятельность Комитета регионов ЕС.

"Вы занимаетесь очень серьезными проблемами. С этими проблемами мы сталкиваемся давно, еще с советских времен. Это те проблемы, которыми живут наши люди в глубинке, на местах, в селах и малых городах. Мы являемся надежными партнерами всех тех, кто в Европе радеет за добрую и счастливую жизнь людей, живущих, прежде всего, в глубинке", — отметил Лукашенко. 

Подробности встречи Лукашенко с председателем Комитета регионов ЕС
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко: Минск рад тем, кто работает на благо людей в "глубинке" ЕС

По словам президента Беларуси, мероприятия, проведенные Комитетом регионов ЕС в Беларуси, вплетаются в ткань нормализации отношений Беларуси с Европой. Комитет вырабатывает соответствующие рекомендации Европейскому союзу по большому спектру отношений между Беларусью и ЕС, особенно для организации "Восточного партнерства".

"Я вам благодарен за те направления сотрудничества, которые были рассмотрены в Беларуси во время заседания вашего бюро. В вашем приезде я был крайне заинтересован. Вы приехали с командой специалистов. И интерес мой, прежде всего, состоит в том, чтобы вы ближе познакомились с Беларусью и увидели открытость нашей страны", — сказал Лукашенко.

В свою очередь, Маркку Марккула подчеркнул, что Комитет регионов Евросоюза продолжит делиться с белорусской стороной накопленным опытом и актуальными наработками в сфере развития регионов.

Кроме того, глава государства отметил, что примером обустройства страны, в том числе, и в развитии регионов, для Беларуси может стать родная для Маркку Марккула Финляндия, в сближении с которой заинтересована белорусская сторона.

Комментарий Александра Лукашенко на встрече с главой Комитета регионов Евросоюза Маркку Марккулой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь является надежным партнером всех тех, кто в Европе занимается проблемами людей, живущих в глубинке, кроме того, наша страна крайне заинтересована в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-директор минского ООО причинил ущерб Слуцкому мясокомбинату более чем на Br100 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика