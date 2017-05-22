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Подробности встречи Лукашенко с председателем Комитета регионов ЕС
23.05.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Во время встречи
"Вы занимаетесь очень серьезными проблемами. С этими проблемами мы сталкиваемся давно, еще с советских времен. Это те проблемы, которыми живут наши люди в глубинке, на местах, в селах и малых городах. Мы являемся надежными партнерами всех тех, кто в Европе радеет за добрую и счастливую жизнь людей, живущих, прежде всего, в глубинке", — отметил Лукашенко.
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко: Минск рад тем, кто работает на благо людей в "глубинке" ЕС
По словам президента Беларуси, мероприятия, проведенные Комитетом регионов ЕС в Беларуси, вплетаются в ткань нормализации отношений Беларуси с Европой. Комитет вырабатывает соответствующие рекомендации
"Я вам благодарен за те направления сотрудничества, которые были рассмотрены в Беларуси во время заседания вашего бюро. В вашем приезде я был крайне заинтересован. Вы приехали с командой специалистов. И интерес мой, прежде всего, состоит в том, чтобы вы ближе познакомились с Беларусью и увидели открытость нашей страны", — сказал Лукашенко.
В свою очередь, Маркку Марккула подчеркнул, что Комитет регионов Евросоюза продолжит делиться с белорусской стороной накопленным опытом и актуальными наработками в сфере развития регионов.
Кроме того, глава государства отметил, что примером обустройства страны, в том числе, и в развитии регионов, для Беларуси может стать родная для Маркку Марккула Финляндия, в сближении с которой заинтересована белорусская сторона.
Комментарий Александра Лукашенко на встрече с главой Комитета регионов Евросоюза Маркку Марккулой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Беларусь является надежным партнером всех тех, кто в Европе занимается проблемами людей, живущих в глубинке, кроме того, наша страна крайне заинтересована в...
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