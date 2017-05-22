Подробности встречи Лукашенко с председателем Комитета регионов ЕС

Подробности встречи президента РБ с председателем Комитета регионов ЕС /

Во время встречи президент Беларуси Алксандр Лукашенко поблагодарил главу Комитета регионов ЕС за обмен опытом по актуальным вопросам энергоэффективности, устойчивого развития регионов и местного самоуправления. Также глава государства подчеркнул крайнюю заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии отношений с Евросоюзом, чему способствует и деятельность Комитета регионов ЕС.

"Вы занимаетесь очень серьезными проблемами. С этими проблемами мы сталкиваемся давно, еще с советских времен. Это те проблемы, которыми живут наши люди в глубинке, на местах, в селах и малых городах. Мы являемся надежными партнерами всех тех, кто в Европе радеет за добрую и счастливую жизнь людей, живущих, прежде всего, в глубинке", — отметил Лукашенко.



© Фото: пресс-служба президента Минск Лукашенко: рад тем, кто работает на благо людей в "глубинке" ЕС

По словам президента Беларуси, мероприятия, проведенные Комитетом регионов ЕС в Беларуси, вплетаются в ткань нормализации отношений Беларуси с Европой. Комитет вырабатывает соответствующие рекомендации Европейскому союзу по большому спектру отношений между Беларусью и ЕС, особенно для организации "Восточного партнерства".

"Я вам благодарен за те направления сотрудничества, которые были рассмотрены в Беларуси во время заседания вашего бюро. В вашем приезде я был крайне заинтересован. Вы приехали с командой специалистов. И интерес мой, прежде всего, состоит в том, чтобы вы ближе познакомились с Беларусью и увидели открытость нашей страны", — сказал Лукашенко.

В свою очередь, Маркку Марккула подчеркнул, что Комитет регионов Евросоюза продолжит делиться с белорусской стороной накопленным опытом и актуальными наработками в сфере развития регионов.

Кроме того, глава государства отметил, что примером обустройства страны, в том числе, и в развитии регионов, для Беларуси может стать родная для Маркку Марккула Финляндия, в сближении с которой заинтересована белорусская сторона.

Комментарий Александра Лукашенко на встрече с главой Комитета регионов Евросоюза Маркку Марккулой слушайте на радио Sputnik Беларусь.