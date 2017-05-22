Стартап с белорусскими корнями PandaDoc привлек инвестиции на 15 миллионов долларов

Стартап по автоматизации документооброота PandaDoc с белорусскими корнями и штаб-квартирой в Сан-Франциско привлек 15 миллионов долларов от фонда Rembrandt Ventures Partners, сообщает Dev.by со ссылкой на VentureBeat .



Фото: Imaguru / Dev.by

Среди участников нового инвестиционного раунда серии B — Microsoft Ventures, HubSpot, EBRD и Altos Ventures.

«PandaDoc помогает нам воплотить в реальность желание помогать компаниям развивать эффективность, снижать издержки и повышать производительность. Мы видим большую ценность в платформе PandaDoc и верим, что технология компании повысит стандарты индустрии в цифровой трансформации», — отмечает управляющий директор Microsoft Ventures Лео де Луна.

Сервис для управления цифровыми документами и электронными подписями PandaDoc (сооснователи — белорусы Микита Микадо и Сергей Борисюк) был официально запущен в июле 2014 года, а работа над ним началась годом раньше.

По информации VentureBeat, за время своего существования проект привлек около 6 миллионов долларов. В июле 2015 года PandaDoc закрыл раунд инвестиций на общую сумму 5 миллионов долларов, тогда лид-инвестором раунда стал фонд Altos Ventures.

В апреле 2017 года успешный продуктовый стартап вступил в ПВТ.

«Наш бизнес стремительно вырос за последние два года, и привлечённый капитал позволит нам обслуживать ещё больше клиентов», — заявил CEO PandaDoc Микита Микадо.

PandaDoc автоматизирует электронную доставку и подписание документов, также предлагая пользователям аналитические инструменты, включающие точное время открытия, комментирования или подписание документа, количество потраченного второй стороной времени для его изучения. Разработанный белорусами инструмент стал одним из первых официальных дополнений к Google Docs и Google Sheets, также совместим с CRM-системами Salesforce.com, Zoho, Pipeline и Base.