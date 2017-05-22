ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стартап с белорусскими корнями PandaDoc привлек инвестиции на 15 миллионов долларов

23.05.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стартап по автоматизации документооброота PandaDoc с белорусскими корнями и штаб-квартирой в Сан-Франциско привлек 15 миллионов долларов от фонда Rembrandt Ventures Partners, сообщает Dev.by со ссылкой на VentureBeat.


Фото: Imaguru / Dev.by

Среди участников нового инвестиционного раунда серии B — Microsoft Ventures, HubSpot, EBRD и Altos Ventures.

«PandaDoc помогает нам воплотить в реальность желание помогать компаниям развивать эффективность, снижать издержки и повышать производительность. Мы видим большую ценность в платформе PandaDoc и верим, что технология компании повысит стандарты индустрии в цифровой трансформации», — отмечает управляющий директор Microsoft Ventures Лео де Луна.

Сервис для управления цифровыми документами и электронными подписями PandaDoc (сооснователи — белорусы Микита Микадо и Сергей Борисюк) был официально запущен в июле 2014 года, а работа над ним началась годом раньше.

По информации VentureBeat, за время своего существования проект привлек около 6 миллионов долларов. В июле 2015 года PandaDoc закрыл раунд инвестиций на общую сумму 5 миллионов долларов, тогда лид-инвестором раунда стал фонд Altos Ventures.

В апреле 2017 года успешный продуктовый стартап вступил в ПВТ.

«Наш бизнес стремительно вырос за последние два года, и привлечённый капитал позволит нам обслуживать ещё больше клиентов», — заявил CEO PandaDoc Микита Микадо.

PandaDoc автоматизирует электронную доставку и подписание документов, также предлагая пользователям аналитические инструменты, включающие точное время открытия, комментирования или подписание документа, количество потраченного второй стороной времени для его изучения. Разработанный белорусами инструмент стал одним из первых официальных дополнений к Google Docs и Google Sheets, также совместим с CRM-системами Salesforce.com, Zoho, Pipeline и Base.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди участников нового инвестиционного раунда серии B - Microsoft Ventures, HubSpot, EBRD и Altos Ventures.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Девушке из Гродно грозит до трех лет лишения свободы за выброшенную из окна бутылку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика