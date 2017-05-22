Бывший борец, а ныне игрок сборной Беларуси Денис Терещенко по регби во время распределения решил тренировать детей. Только недавно мальчишки научились отжиматься, а теперь выигрывают три из четырех матчей у женщин. SPORT.TUT.BY рассказывает о жизни единственной в Минске детской команды по регби, в которой ребята занимаются бесплатно.





«Неповоротливые и быстрые, но со страхом контакта, — и те, и другие нам подходят»

После окончания педуниверситета Денис Терещенко отрабатывает распределение в столичном центре дополнительного образования детей и молодежи «Эврика». Идет второй год, как он учит мальчишек в возрасте от 10 до 14 лет играть в регби.

Тренировки проходят дважды в неделю на базе минской гимназии № 33 — в зале и на футбольном поле.

— Дети приезжают со всего города и даже из пригорода, — говорит Денис. — Впрочем, чему удивляться, если больше секций по регби в Минске нет. Насколько мне известно, только в Гродно и в деревне Клейники Брестской области еще развивают детское регби.





Сам Терещенко в этот вид спорта пришел восемь лет назад. Примерно в то же время он решил завязать с борцовской карьерой.

— От нечего делать пришли с товарищем на тренировку по регби, побегали, — вспоминает Денис. — Сперва не было ясно, что же делать, куда бежать. Вокруг столько суеты! Настоящий хаос. Да и мяч казался неправильной формы. Как с ним можно играть? Все то, что ново, всегда было мне интересно. Решил разобраться. Сначала стал игроком в регби, а теперь еще тружусь детским тренером.





Терещенко выступает за столичный регбийный клуб «Харугва». В олимпийской дисциплине регби-7 он действует на позиции «столба». Располагается в первой линии команды, толкает ее и обеспечивают поддержку игроку, выпрыгивающему за мячом. В регби-15 Денису отведена роль «замка», форварда второй линии. Игрок этого амплуа является движущей силой схватки, раков и молов, обеспечивая платформу для нападения.

— Парень я тяжелый, — добавляет он. — И если в «пятнашке» (регби-15. — прим. SPORT.TUT.BY), где можно встретить и 150-килограммовых мужичков, еще успеваю за событиями на поле, то в регби-7 приходится сложно. Скорости в этой дисциплине бешеные!

В составе «Харугвы» Денис Терещенко четыре раза становился чемпионом страны и пять раз победителем Кубка Беларуси. А в 2016 году провел первый матч в регбийке национальной сборной, которая появилась двумя годами ранее.

Дебют состоялся в поединке седьмого дивизиона Кубка европейских наций по правилам регби-15 против Словакии. В нем белорусы потерпели поражение со счетом 17:29. Еще более крупно они уступили черногорцам — 19:45.





— Бывает, что к началу занятий приходят только трое ребят, — рассказывает о тренерской практике Денис. — Мы начинаем занятие с пробежки, потом берем мяч и отрабатываем игровые эпизоды. Все это видят ребята, которые пришли на стадион просто поиграть. У них появляются вопросы, среди которых главный: «А можно с вами?» — «Конечно». — «А когда вы в следующий раз придете?» Потом мне звонят родители и спрашивают, а платные ли у нас занятия? Нет. Все что требуется — это удобная спортивная форма.

Денис записывает к секцию по регби без отбора: на антропометрические данные детей не смотрит.

— Неповоротливые и быстрые, но со страхом контакта, — и те, и другие нам подходят. Большие парни будут готовы тащить мяч и еще несколько соперников на себе — такой брутальный вариант, а бегунки сгодятся для скоростного прорыва.

В сентябре на уроки к Терещенко ходило тридцать мальчишек. К маю интерес к регби сохранила лишь половина из них. За преданность эти ребята будут вознаграждены путевками в детский центр «Надежда».



Матвей Варган — справа.

Поездку в лагерь прошлым летом 12-летний Матвей Варган называет лучшим, что случилось с ним с тех пор, как он играет в регби.

— По утрам бегали кроссы, потом подтягивались. Конечно, много играли и ходили на дискотеки, — пояснил Матвей. Он и его брат-близнец попали в группу к Денису Терещенко по совету старшего брата, который, как и Терещенко, выступает за «Харугву».

В лагере молодой тренер пробовал разучить с детьми хаку . Это ритуальный танец, который исполняют перед матчами регбисты из Самоа, Фиджи, Тонга и Новой Зеландии.

— Пару движений ребятам показал, но в их исполнении они были настолько корявыми, что пришлось отказаться от идеи, — смеется Денис.





К вопросу дисциплины он относится серьезно и стимулирует порядок с помощью физических упражнений.

— Это они думают, что я их наказываю, а на самом деле — помогаю стать сильнее, быть выносливыми и ловкими. Многие ребята только у меня научились отжиматься! Думаю, когда подрастут, согласятся со мной.

«Женщины не хотели нас задавить. Поэтому, видимо, у них мало что получалось»

10-летний Женя Павлович ходит на регби, потому что «заниматься только брейк-дансом скучно».

— В футбол могу поиграть в любое время, а для игры в регби у меня нет мяча, — добавляет Женя. — Нравится регби тем, что тут можно провести захват, а для того, чтобы набрать очки, нужно взять мяч и прибежать с ним в другой конец поля. Несколько раз я реализовывал попытки. Иногда «развожу», а, бывает, играю нападающего, то есть останавливаю сильных соперников.



Женя Павлович — справа.

13-летний Егор Живулько с помощью тренировок рассчитывает вырасти в крепко сложенного юношу. Он имел опыт занятия футболом, плаванием и карате и только в регби задержался.

— Я охотно рассказываю об этом виде спорта, — признается Егор. — Что нет, это не американский футбол, как многие ошибочно считают. И да, в Беларуси есть секция по регби, о чем мало кто знает. В общем, мне всегда есть что рассказать на уроках английского, когда мы проходим тему «Мое хобби».

По мнению Егора, физические размеры и сила определяет потенциал молодых игроков.

— Мальчики, которые старше меня на год и пришли на год позже меня, лучше прорываются — ничего не поделаешь. С другой стороны, хорошо читаю игру, поэтому могу раздавать пасы.











Осенью и зимой 2016 года старшая группа Терещенко впервые сыграла в регби с другими коллективами. Ими стали женские команды «Гражданочка» и «Севен Линкс».

— Такие матчи полезны ребятам, — считает Денис. — На тренировках же играют между собой, что довольно буднично. Нет концентрации, присущей важным матчам. Мальчики могут посетовать на то, что их несправедливо поделили на две команды и бегать в полноги. Сыграть с командами-ровесниками у нас нет возможности, поэтому решил обратиться к капитанам женских команд с просьбой допустить мальчишек к участию в соревнованиях с ними. Нам дали добро. Думаю, победы прибавили ребятам мотивации продолжать заниматься регби.

Регби - контактный командный вид спорта, родившийся в Англии. Регбийный матч представляет собой соревнование двух команд, каждая из которых представлена семью или пятнадцатью полевыми игроками. На лицевой линии поля находятся Н-образные ворота, а за лицевыми линиями поля расположены зачетные зоны команд. Основной задачей каждого из соперников является совершение результативных действий: поражение ворот (удар выше перекладины) или занос мяча в зачетную зону соперник.

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В трех из четырех матчей против женских команд по правилам пляжного и снежного регби (по пять человек в каждой команде. — прим. SPORT.TUT.BY) воспитанники Терещенко праздновали успех.

— Проходили в ноги к девочкам, делали захваты и прорывались, — рассказал о тактических хитростях распасовщик Егор Живулько. — Получилось бы еще лучше, если бы от нас то и дело не уходили люди.





— Женщины не поддавались, но и не играли в полную силу, — добавил Егор, — Были аккуратны, не хотели нас задавить.

После побед мальчишек кормили печеньем.

— Его было очень много! — проговорился Матвей Варган. Он мечтает стать игроком в регби, как и его старший брат и тренер. А Денис Терещенко — увидеть игру своего воспитанника на профессиональном уровне.

— Неважно, за кого он будет выступать — за белорусский клуб или где-то в Европе. Мне будет достаточно самого факта и того, что я познакомил этого человека с регби.