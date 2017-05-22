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Девушке из Гродно грозит до трех лет лишения свободы за выброшенную из окна бутылку

23.05.2017 14:19 — Разное | БелТА  
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Девушке из Гродно грозит до трех лет лишения свободы за выброшенную из окна бутылку
Фото УВД Гродненского облисполкома

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушке из Гродно грозит до трех лет лишения свободы за выброшенную из окна бутылку. Такая информация размещена на сайте УВД Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел у дома на улице Пестрака. В минувшее воскресенье девушка 1992 года рождения нашла у себя дома пустую бутылку из-под водки. Избавиться от нее решила очень просто - выкинуть в окно. Квартира девушки находится на девятом этаже. Бутылка упала на "Тойоту Авенсис", повредила автомобилю крышу и разбилась. Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК (хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В УВД отметили, что девушка находится в социальном отпуске по уходу за ребенком.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Квартира девушки находится на девятом этаже. Бутылка упала на "Тойоту Авенсис", повредила автомобилю крышу и разбилась.

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