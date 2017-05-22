Стали известны соперники Беларуси на ЧМ по хоккею в 2018 году

Стали известны соперники сорной Беларуси по хоккею на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в Дании.

Сообщается, что сборная Беларуси, которая сейчас занимает 10 место в мировом рейтинге, сыграет в Копенгагене в группе «А» с командой РФ (2), Швецией (3), Чехией (6), Швейцарией (7), Словакией (11), Францией (13) и Австрией (16).

Матчи группы «B» состоятся в Хернинге. В этой группе будут выступать команды Канады (1), Финляндии (4), США (5), Германии (8), Норвегии (9), Латвии (12), Дании (14) и Южной Кореи (21).

На групповой стадии игры проходят по круговой системе «каждый с каждым». По четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал. Команды, занявшие в группах последние места, покидают элитный дивизион.

Полуфиналы и финал турнира пройдут на «Роял-Арена» в столице Дании.