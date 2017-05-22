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Редкие спорткары сгорели в здании британского тюнингового ателье
23.05.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Редкие спортивные автомобили сгорели в ангаре тюнинг-ателье RB Motorsport в Великобритании, сообщается на странице ателье в
Инцидент произошел в минувшую пятницу — в помещении находились семь автомобилей, среди которых шесть спорткаров Nissan разных поколений и редкий Ford Escort RS Cosworth. Все они практически полностью сгорели.
"99% всего было уничтожено, к сожалению, вместе с автомобилями клиентов", — говорится в сообщении тюнингового ателье.
Отмечается, что все автомобили, находившиеся в боксе, принадлежали клиентам. Отмечается, что никто из сотрудников ателье при пожаре не пострадал.
Причина возникновения пожара не называется.
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Почти полностью выгорели шесть спортивных автомобилей Nissan и "заряженная" версия Ford Escort.
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