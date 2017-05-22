ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За март активы белорусских банков снизились на 1,3 процента

23.05.2017 14:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
За март активы белорусских банков снизились на 1,3 процента

Активы банков на 1 апреля 2017 года составили 60,4 млрд рублей, снизившись за март 2017 года на 0,8 млрд рублей, или на 1,3%.

Согласно данным Нацбанка, отношение среднего объема активов банков к ВВП за март 2017 года составило 66,1%. При этом требования банков к экономике с начала 2017 года уменьшились на 1315,8 млн рублей, или на 3,1%. За март 2017 года требования банков к экономике уменьшились на 42,5 млн рублей, или на 0,1%.

Требования в национальной валюте за март увеличились на 80,1 млн рублей, или на 0,4%, а в иностранной валюте - на 122,6 млн рублей, или на 0,5% (в долларовом эквиваленте требования в иностранной валюте за март 2017 года уменьшились на 2,7 млн долларов).

В структуре активов банков на 1 апреля 2017 года относительно 1 апреля 2016 года отмечен рост доли требований к физическим лицам, к органам государственного управления и к Национальному банку.

В структуре пассивов банков по состоянию на 1 апреля 2017 года наблюдалось увеличение доли средств субъектов хозяйствования-резидентов, средств органов государственного управления, средств физических лиц, собственный капитал банков. В то же время уменьшилась доля средств банковской системы и средств нерезидентов.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активы банков на 1 апреля 2017 года составили 60,4 млрд рублей, снизившись за март 2017 года на 0,8 млрд рублей, или на 1,3%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Подросток из Слуцка получал доступ к чужим данным с помощью игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика