За март активы белорусских банков снизились на 1,3 процента





Активы банков на 1 апреля 2017 года составили 60,4 млрд рублей, снизившись за март 2017 года на 0,8 млрд рублей, или на 1,3%.

Согласно данным Нацбанка, отношение среднего объема активов банков к ВВП за март 2017 года составило 66,1%. При этом требования банков к экономике с начала 2017 года уменьшились на 1315,8 млн рублей, или на 3,1%. За март 2017 года требования банков к экономике уменьшились на 42,5 млн рублей, или на 0,1%.

Требования в национальной валюте за март увеличились на 80,1 млн рублей, или на 0,4%, а в иностранной валюте - на 122,6 млн рублей, или на 0,5% (в долларовом эквиваленте требования в иностранной валюте за март 2017 года уменьшились на 2,7 млн долларов).

В структуре активов банков на 1 апреля 2017 года относительно 1 апреля 2016 года отмечен рост доли требований к физическим лицам, к органам государственного управления и к Национальному банку.

В структуре пассивов банков по состоянию на 1 апреля 2017 года наблюдалось увеличение доли средств субъектов хозяйствования-резидентов, средств органов государственного управления, средств физических лиц, собственный капитал банков. В то же время уменьшилась доля средств банковской системы и средств нерезидентов.