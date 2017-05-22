Независимый профсоюз РЭП готов отстаивать в суде интересы сотрудников компании «Милкавита», обвиненных руководством в крупной недостаче, рассказал правовой инспектор профсоюза в Гомеле Леонид Судаленко. По его словам, представители профсоюза намерены требовать расследования, чтобы выяснить, как в столь короткие сроки (3 месяца) образовалась крупная недостача на сумму более 140 тысяч рублей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— К нам обратился муж одной из сотрудниц «Милкавиты». Консультацию мы предоставляем бесплатно всем желающим, однако, если кто-то из сотрудников хочет, чтобы мы представляли их в суде, им необходимо вступить в наш профсоюз, чтобы суд допустил наших инспекторов к процессу, — рассказал FINANCE.TUT.BY Леонид Судаленко.

Представитель профсоюза акцентирует внимание на небольшом сроке, за который образовалась недостача в столь крупную сумму. Профсоюз, в случае участия в процессе, намерен требовать расследования, как недостача возникла и куда исчезло сырье.

— Это слишком большая сумма за столь короткий срок. Мы планируем требовать у суда приостановить дело и расследовать этот вопрос, — рассказал Леонид Судаленко.

Как говорит инспектор РЭП, у профсоюза есть опыт работы с делами по недостачам. Например, дело Гомельского жирового комбината, когда наниматель потребовал с 34 работников возместить 75 тысяч рублей ущерба, и иск к продуктовому магазину, где незаконно был уволен весь коллектив — от руководителя до охранников, и другие более мелкие дела.

Тем временем руководство «Милкавиты» определило сумму взыскиваемого материального ущерба на каждого из 205 сотрудников, обвиняемых в недостаче на предприятии. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции FINANCE.TUT.BY. Суммы варьируются от 169 до 1172 рублей. Размер ущерба зависит от отработанного времени сотрудником на предприятии.

Напомним, по результатам февральской инвентаризации на «Милкавите» выявили недостачу обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности, сыворотки на сумму 141 553 рубля. Недостача, согласно исковому заявлению, образовалась с 1 ноября прошлого года по 5 февраля этого года. Причиной стал «недостаточный контроль материально-ответственных лиц по перемещению сырья с приемки предприятия в цех и выпуска готовой продукции». Материально-ответственными лицами, согласно заявлению, являются все работники цеха, с которыми заключен договор коллективной ответственности. Сотрудники отказались добровольно возмещать материальный ущерб, поэтому руководство «Милкавиты» подало иск в суд на всех работников цеха, где была выявлена недостача, — на 205 человек. Судебные заседания состоятся 30, 31 мая и 1 июня.