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"Слишком большая сумма". Профсоюз готов защищать обвиненных в недостаче работников "Милкавиты"
Независимый профсоюз РЭП готов отстаивать в суде интересы сотрудников компании «Милкавита»,
— К нам обратился муж одной из сотрудниц «Милкавиты». Консультацию мы предоставляем бесплатно всем желающим, однако, если кто-то из сотрудников хочет, чтобы мы представляли их в суде, им необходимо вступить в наш профсоюз, чтобы суд допустил наших инспекторов к процессу, — рассказал FINANCE.TUT.BY Леонид Судаленко.
Представитель профсоюза акцентирует внимание на небольшом сроке, за который образовалась недостача в столь крупную сумму. Профсоюз, в случае участия в процессе, намерен требовать расследования, как недостача возникла и куда исчезло сырье.
— Это слишком большая сумма за столь короткий срок. Мы планируем требовать у суда приостановить дело и расследовать этот вопрос, — рассказал Леонид Судаленко.
Как говорит инспектор РЭП, у профсоюза есть опыт работы с делами по недостачам. Например, дело Гомельского жирового комбината, когда наниматель потребовал с 34 работников возместить 75 тысяч рублей ущерба, и иск к продуктовому магазину, где незаконно был уволен весь коллектив — от руководителя до охранников, и другие более мелкие дела.
Тем временем руководство «Милкавиты» определило сумму взыскиваемого материального ущерба на каждого из 205 сотрудников, обвиняемых в недостаче на предприятии. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции FINANCE.TUT.BY. Суммы варьируются от 169 до 1172 рублей. Размер ущерба зависит от отработанного времени сотрудником на предприятии.
Напомним, по результатам февральской инвентаризации на «Милкавите»
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Независимый профсоюз РЭП готов отстаивать в суде интересы сотрудников компании "Милкавита", обвиненных руководством в крупной недостаче.
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