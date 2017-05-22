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"Расходы растут, мы вынуждены пойти на это". Билеты в зоопарк подорожали в полтора раза

23.05.2017 14:29 — Разное | Tut.by  
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С 1 июня цена на входной билет в минский зоопарк увеличится в полтора раза. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали в зоопарке.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Входной билет в зоопарк с 1 июня подорожает с 6 до 9 рублей. Цена на билет в динопарк не изменится (6 рублей). Единый билет для посещения зоопарка и динопарка будет стоить 13 рублей вместо 10 рублей.

— Стоимость билета не изменялась с 2015 года, — комментируют в минском зоопарке -. Мы вынуждены пойти на этот шаг, ведь наши расходу растут.

В зоопарке отметили, что в 2015 году у них открылся экзотариум — коллекция животных увеличилась и увеличились затраты на их питание.

 — Это интересный для посещения комплекс, но нужно понимать, что у него высокое энергопотребление, особенно в зимний период, — добавили в парке.

 
 
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