|
"Расходы растут, мы вынуждены пойти на это". Билеты в зоопарк подорожали в полтора раза
С 1 июня цена на входной билет в минский зоопарк увеличится в полтора раза. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали в зоопарке.
Входной билет в зоопарк с 1 июня подорожает с 6 до 9 рублей. Цена на билет в динопарк не изменится (6 рублей). Единый билет для посещения зоопарка и динопарка будет стоить 13 рублей вместо 10 рублей.
— Стоимость билета не изменялась с 2015 года, — комментируют в минском зоопарке -. Мы вынуждены пойти на этот шаг, ведь наши расходу растут.
В зоопарке отметили, что в 2015 году у них открылся экзотариум — коллекция животных увеличилась и увеличились затраты на их питание.
— Это интересный для посещения комплекс, но нужно понимать, что у него высокое энергопотребление, особенно в зимний период, — добавили в парке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена на посещение динопарка не изменилась.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии