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Подросток из Слуцка получал доступ к чужим данным с помощью игры

23.05.2017 14:31 — Разное | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток из Слуцка получал доступ к чужим данным с помощью игры. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Заявление в милицию поступило от 36-летней жительницы Минска. Женщина сообщила, что неизвестный завладел доступом к аккаунту Google, принадлежащему ее несовершеннолетнему сыну. Кроме того, с ее мобильного телефона и телефона мужа была удалена вся информация.

Правоохранители установили, что ее сыну приходило сообщение от неизвестного о выигрыше в игре Clash Royal, а чтобы получить его, ребенок должен был дать свой логин и пароль, что он и сделал. "Потом подросток рассказал об этом родителям. Они начали проверять свои мобильные телефоны, так как те привязаны к аккаунту сына. Телефоны были заблокированы и вернулись к заводским настройкам, информация на них отсутствовала. Милиционеры установили лицо, которое было к этому причастно. Им оказался 15-летний уроженец Слуцка, обучающийся и проживающий сейчас в Молодечно. Правоохранителям парень пояснил, что с 2015 года играет в игру Clash Royal, изучал учетные записи других игроков и обманывал их подобным способом", - проинформировали в ГУВД.

Причастность парня к несанкционированному доступу подтвердил и осмотр его компьютера. В действиях подростка усматривается состав преступлений, предусмотренный ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ст.351 (компьютерный саботаж), ст.352 (неправомерное завладение компьютерной информацией) УК. Однако на момент совершения противоправных действий он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому к административной ответственности были привлечены его родители по ст.9.4 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Заявление в милицию поступило от 36-летней жительницы Минска. Женщина сообщила, что неизвестный завладел доступом к аккаунту Google, принадлежащему ее...

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