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Первокурсник БГУ разработал систему мониторинга утечек газа

23.05.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Первокурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Глеб Машканов разработал концепцию информационной системы мониторинга и реагирования на утечки бытового газа в многоквартирных жилых домах, рассказали Sputnik в главном вузе страны.

Разработанная юношей система предполагает ее внедрение в каждую квартиру, где будет осуществляться круглосуточный контроль малейшей утечки бытового газа. Среди функций изобретения — передача данных диспетчеру городской газораспределительной компании о превышении содержания угарного газа в помещении.

"Идея создания данной разработки возникла ввиду участившихся случаев трагедий, связанных с утечкой угарного газа. Чаще всего их причиной является неправильная эксплуатация отопительных колонок, оборудования и неисправность системы отвода продуктов сгорания", — рассказал сам автор концепции.

В Белгосуниверситете высоко отметили идею молодого человека. "Мы очень надеемся, что проект будет воплощен в реальность — это поможет решить очень важную проблему страны", — поделилась со Sputnik глава пресс-службы БГУ Елена Марцулевич.

Проект первокурсника уже оценили высоко: его представили на республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" в 2016 году, где юноша занял 3 место в секции "Энергетика и электротехника". Стал студент и финалистом конкурса "100 идей для Беларуси".

Случаи отравления газом нередко приводили в Беларуси к трагическим последствиям: год назад из-за этого погибли две семьи в Борисове, а также жертвами угарного газа стали две сотрудницы Слуцкого кафе. Осенью 2016 года погибла из-за отравления белорусская фотомодель Наталья Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект, уверены в Белгосуниверситете, позволит избежать происшествий, связанных с отравлением и взрывами "голубого топлива".

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