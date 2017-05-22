31-летняя Ольга Бартковска когда-то была швеей в Бресте, а теперь стала дальнобойщицей и колесит по всей Европе. «Все также давлю на педаль, только уже не швейной машины, а грузовика», — шутит девушка.



Фото: из личного архива героини. Первое сделано в Бресте, второе — за рулем

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Как я поменял работу и жизнь »: среди присланных читателями историй о смене профессии вы проголосуете за лучшую, мы — вручим автору 300 рублей. Читателей было много, писем тоже — так что мы решили продлить прием конкурсных историй до 1 июня.

«Работала швеей только потому, что заработок выходил хороший»

— Еще в школе я получила специальность «портной легкого платья». После поступила в училище, но через три дня меня заменили другой девочкой. Мама приезжала к директору, разговаривала, и меня согласились взять обратно, но я уже пошла на принцип и отказалась. Прошла курсы от центра занятости, стала швеей с умением раскроя.

С 18 лет начала работать: сначала в фирме по пошиву автомобильных чехлов, позже перешла на женскую одежду. Дальше был неудачный брак, после развода в 2011 году родила дочь. Во время декрета заочно с отличием закончила Барановичский колледж легкой промышленности. Могла бы стать технологом, но… В октябре 2015 года второй раз вышла замуж. Муж у меня поляк, поэтому после свадьбы начали делать все необходимые документы для переезда в Польшу.

Естественно, возник вопрос: где я буду работать? Тем более, что знание польского языка на тот момент у меня было на уровне пятилетнего ребенка. Швеей, конечно, могла бы пойти, но, честно говоря, не хотела: меня никогда не привлекала эта профессия. Работала только потому, что заработок выходил хороший.

А муж с 2005 года был водителем-международником и предложил ездить с ним. Сначала я не придала значения этой идее, но, обдумав все и поговорив с мамой, я уволилась с работы и записалась на получение прав категории С.

«После первого вождения одежду можно было выкручивать»

— Училась я в Бресте: и с языком проще, и намного дешевле. На МАЗе сдала с первой попытки (хотя после первого вождения одежду можно было выкручивать!). Далее на ЗИЛе с прицепом, но тоже удачно. Когда показывала знакомым из Польши этот ЗИЛ, они не верили, что на таком антиквариате можно ездить!

На курсах я была единственной девушкой, и в начале обучения мои однокурсники пребывали в шоке. Постоянно спрашивали, зачем мне это. Серьезно ли я решила ездить на фурах? А я, смеясь, отвечала, что мне деньги некуда девать и поэтому я здесь.

Пока я училась муж поговорил со своим шефом, попросил, чтобы меня приняли на работу. К сожалению, тот отказал. Обосновал свое решение тем, что у него уже работает две супружеские пары и поначалу с барышнями были проблемы. Мы, конечно, расстроились, но не отчаялись. К тому же в Варшаве мне предстояло пройти еще два курса — на перевозка опасных грузов (ADR) и водителя-международника. Так сама я бы ничего не сделала, мужу, к сожалению, пришлось уволиться.

Благодаря любимому мужу сдала все удачно. И вот, когда практически все документы были на руках, позвонил шеф и сказал, что передумал! Я ликовала и одновременно очень нервничала. Подъехали на фирму в Варшаве, подписали «пробный» договор на три недели. Мы начали работать. Поначалу было очень тяжело: во-первых, не чувствовала габаритов нашего DAFика, во-вторых, никогда не работала ночью, а тут еще и ехать нужно. Боялась уснуть. Тяжело было и морально, и физически. Первый месяц муж постоянно кричал на меня: «Надо отъехать от этой правой стороны», «Держись левой, когда обгоняешь». Ну, и нецензурная брань тоже присутствовала. Через две недели с нами подписали новый договор на два года.

И вот уже пошел десятый месяц, как мы колесим по Европе. Я была в Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Испании, Дании, Финляндии, Австрии, Чехии. Теперь мой муж спокойно спит, когда я еду. Гордиться мной и говорит, что вожу лучше многих его бывших напарников (льстит мне, думаю, но приятно!). Моя нынешняя работа мне нравится гораздо больше старой, да и оплачивается в десяток раз лучше.

Люблю поездки в Финляндию: загрузка обычно в Германии, а потом паромом до Хельсинки. Паром плывет 36 часов, а там тебе и шведский стол, и сауна, и джакузи… Мечта, а не работа! Конечно, есть и минусы. В рейсе мы по 3−4 недели, а то и дольше. Самая длинная поездка заняла 50 дней, и все это время моя дочь была с бабушкой в Бресте. Благо, есть скайп, по которому мы постоянно поддерживаем связь. А как только возвращаемся из рейса, на следующий день снова пакуемся и едем в Беларусь. В общем, вся жизнь в разъездах да на чемоданах!

В сентябре этого года дочь в Варшаве идет в школу. Работу мы с мужем пока еще не хотим оставлять: нужно скопить какой-то капитал. Поэтому забираем бабушку к себе и еще годика два планируем поездить, а дальше как-то осваиваться на месте. Как говорится, всех денег не заработаешь. Вот такая у меня история о смене профессии: все также давлю на педаль, только уже не швейной машины, а грузовика.

Считаете, что у вас есть история получше? Тогда присылайте ее на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Как я поменял работу и жизнь». Письма принимаем до 1 июня. Полные условия конкурса можно прочитать здесь . Инфоподдержка — РАБОТА.TUT.BY .

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