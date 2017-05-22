Белорусские орнитологи нашли способ защитить птиц от котов

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Белорусские орнитологи призвали владельцев котов защитить птиц от своих хищных питомцев, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).



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В США согласно исследованиям коты уничтожают от 1,4 до 3,7 миллиардов птиц в год.

"Наша акция "Коты-колокольчики" призывает владельцев котов повесить на своего воспитанника, который гуляет во дворе, колокольчик, чтобы птицы успели спрятаться от домашнего хищника", — сообщила Sputnik во вторник заместитель председателя АПБ Анна Трофимчик.

По ее словам, орнитологи уверены, что коты уничтожают птиц "постепенно, но неизбежно, ставя их на грань уничтожения".

Собеседник Sputnik отметила, что наибольшую опасность для птиц коты представляют, когда у пернатых наступает брачный период и период выращивания птенцов. "Домашние кошки наряду с дикими хищниками, природными явлениями, считаются угрозой птиц в городской среде", — подчеркнула специалист.



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Она отметила, что в первую очередь речь идет о котах, которые гуляют без поводков, а также про бездомных котов. "Если домашние кошки охотятся на птиц ради развлечения, то бездомные — в целях пропитания. Чтобы решить данную проблему, нужны комплексные меры, высокая ответственность владельцев домашних хищников", — сказала Трофимчик.

"Если кот ходит гулять на улицу, оденьте ему колокольчик. По данным Королевского товарищества охраны природы, такая мера поможет сократиться число пернатых жертв от котов на треть", — отметила орнитолог.

АПБ в рамках данной акции предлагает владельцам котов сфотографировать своего пушистого воспитанника с колокольчиком, разместить фото на странице в соцсетях с хэштегом #катызваночкі