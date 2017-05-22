Современные светильники



К освещению помещений и улиц предъявляются самые высокие требования, поэтому при выборе осветительных приборов следует внимательно изучить особенности каждого из них. В продаже представлены разнообразные лампы, люстры, бра, торшеры, но какой именно купить светильник для освещения конкретной территории? На этот вопрос ответить можно после ознакомления с нижеуказанными пунктами, в которых коротко описаны ответы на самые часто задаваемые вопросы по этой теме.





Виды светильников

Среди устройств, способных освещать улицы и помещения, существует немало тех, которые совсем недавно вошли в современный мир светотехнической продукции. К ним относятся галогеновые, консольные, точечные, масляные, солнечные и светодиодные (LED). Рассмотрим их, чтобы знать, какой купить светильник.

Галогенные светильники





Энергосберегающие лампы галогенные — это практически тоже самое, что и традиционные лампочки накаливания, которые по сей день используются во многих домах и квартирах. Однако, они имеют одно, но очень значимое отличие - наполнение. Обычная лампа накаливания наполнена смесью из газа (азота, аргона). Внутри неё находится нить из вольфрама, по которой и проходит ток, нагревая лампочку и создавая свечение. Галогеновые лампочки имеют внутри корпуса более новый тип сырья – буферный галогеновый газ брома и йода. Это отличие увеличивает их срок работы и делает более приятным для глаз свет. Их можно использовать для уличного и домашнего освещения, подсветки мебели. Но галогеновые лампы во время работы нагреваются сами и нагревают воздух, отсюда повышенная пожароопасность.

Консольные светильники





Для освещения улиц, придомовых территорий, автозаправочных станций. парковок, магистралей и дорог часто используются консольные светильники. Способ установки таких приборов отличается тем, что они крепятся на опорную поверхность при помощи консоли, из-за чего и носят соответствующее название. Они делятся на несколько видов, отличающихся между собой комплектацией и иными характеристиками.

Точечные светильники





Приборы, относящиеся к этому классу, могут выпускаться разных размеров и форм и имеют несколько областей применения. Они могут использоваться для освещения улиц, помещений жилого / нежилого назначения и подсветки, часто эксплуатируются в качестве декоративного и технического освещения. Они бывают встраиваемые, внешние и подвесные, отличаются ярким и приятным светом, поэтому купить светильники точечные для локальной подсветки или в качестве основного источника света – это правильное решение.

Масляные светильники





Когда электричество по какой-либо причине отсутствует или работает неудовлетворительно, а свет очень нужен, тогда стоит купить светильники масляные. Для их эксплуатации не потребуется основной источник света (ток), так как их принцип действия основан на сгорании масла (жира). Этот вид освещения идеален для любителей полумрака и романтической обстановки.

Светильники DownLight («ДаунЛайт»)





При дословном переводе названия этого светильника, купить который можно без долгих поисков в интернет-магазинах, его значение – «Свет вниз». То есть данные типы устройств предназначены для монтажа в потолок таким образом, чтобы минимально «выглядывать» за пределы его основания. Корпус электрических изделий «ДаунЛайт» практически незаметен, из-за чего создаётся впечатление особого освещения, будто изначально задуманного в потолочной части. Они могут быть поворотными и стационарными, с защитной решёткой и без неё, применяются для внутреннего / внешнего освещения и подсветки.

Светильники на солнечной батарее





Садовые источники освещения, который работают на солнечной батарее, - это оптимальный вариант для получения естественного ночного наружного освещения. Разделяются на два вида: работающие от солнечной энергии и электрической. Первый вариант является более экономичным, но нуждается в солнце (использовать можно лишь в летнее время или определённом южном климате). Второй вид нуждается в периодическом воздействии тока.

Светодиодные светильники (Light Emitting Diode (LED)





Ещё совсем недавно светодиодное освещение стало частью жизни современного человека, и он уже оценил все преимущества подобных устройств: компактность, экономичность, эстетичность и многофункциональность. Аббревиатура устройств обозначает «диод, излучающий свет», и, на самом деле, это устройство, являясь полупроводниковым, преобразуется в свет при контакте с током. Область применения светодиодов настолько широка, что этот тип освещения можно назвать универсальным, поэтому купить светильники на основе диодов всегда является отличным выбором.

Итак, мы рассмотрели виды освещения, которые представлены на современном рынке светотехнической продукции. Какой из вышеназванных светильник купить? На этот вопрос вы можете ответить самостоятельно, изучив все за и против. А вот знаете ли вы, что ещё может повлиять на ваше решение?

Какой светильник купить: часто задаваемые вопросы





Узнаем ответы на самые распространённые вопросы, которые задаёт покупатель перед выбором в сторону того или иного вида осветительных приборов.

Почему светодиодные светильники мигают?





Определите, при каком состоянии происходит мигание. После выключения эти устройства могут так себя вести из-за неправильной установки. Другие причины: неправильная организация системы электроснабжения (чаще случается в домах со старой проводкой); устаревший трансформатор; низкое качество светодиодов. Грамотная установка и выбор качественного продукта избавит от проявления мигания. Нужно купить светильник, который должен работать исправно, обращайтесь к специалистам для их монтажа.

Как работают светильники на солнечной батарее?





При отсутствии электричества, в условиях «дикого отдыха», на даче или в других ситуациях, идеальным решением освещения становится устройство, работающее от солнечной энергии, которая стала электрической за счёт воздействия (накопления и аккумуляции) солнечного света. Главным условием правильной работы таких устройств является их установка в нужном месте (максимальное влияние солнечных лучей). Прежде, чем купить светильники для уличного применения, определите все за и против, уточнив возможности накопления энергии солнца, учитывая факт их возможного применения в течение 8-12 часов во время темноты.

Встраиваемые светильники: как выбрать, как встроить?





Светотехника, которая встраивается в потолок, панели, мебельные интерьерные решения или для подсветки, - это тот вариант освещения, который всегда смотрится выигрышно. Купить встраиваемые светильники можно для устройства освещения дома, кабинета и торговых помещений. Для качественной их установки следует правильно рассчитать алгоритм действий, продумать конфигурацию расположения каждого элемента, подготовить подвесную конструкцию и «начинку» светильника, разметить точки монтажа, подготовить гнёзда и закрепить прибор. Хотите, чтобы всё было идеально, советует обратиться для монтажа встраиваемых приборов к специалистам.

Led-светильники: как выбрать?





Хотите купить светильники led? Тогда обратите внимание на следующие нюансы:

длительность времени работы;

ассортимент (форма, вид, тип, дизайн);

безопасность применения;

помещение, в котором планируете устраивать освещение;

возможности управления;

размеры.

Какой светильник купить в ванную комнату?





Учитывая место, в котором будет использоваться светильник, следует при выборе ориентироваться на безопасность. Для ванной подходит любой тип освещения, но лучше выбирать более яркое, а не тусклое. Подходят точечные светильники и плафоны, которые созданы для использования в помещениях с повышенной влажностью.

Какой светильник купить в кухню?





Идеальное освещение для кухни – светодиодные и встраиваемые лампы. При их помощи легко зонировать помещение, правильно подобрав яркость и интенсивность освещения. Не подойдут для кухни массивные люстры и длинные подвесные светильники.

Какой светильник купить для натяжного потолка?





Самым главным поводом для выбора организации натяжного потолка является его эстетичность, поэтому к осветительным приборам для него следует относиться особенно внимательно. Чтобы создать нужную атмосферу, рекомендуется покупать светильники оригинального дизайна, учитывая площадь помещения и вкусовые предпочтения. Отличным вариантом станут встраиваемые варианты, светодиодные устройства и многофункциональные люстры с регулировкой света.

Какой светильник купить для подвесного потолка?





Существует немало вариантов световых решений для подвесных потолков. Они представлены огромным ассортиментов, отличаются оригинальностью конструкции и дизайна. При выборе следует ориентироваться на их функциональность, эстетичность и энергопотребление. К примеру, отличным вариантом для подвесного потолка станут встраиваемые растровые приборы.

Освещение для сауны





Для создания соответствующей атмосферы в сауне следует подбирать такое освещение, которое будет этому сопутствовать. Отлично подойдут встраиваемые варианты подсветки, идеальным решением станут светильники старинного дизайна. Важно учитывать безопасность, выбирая те модели устройств, которые устойчивы к жару и влаге.

Какой точечный светильник купить?





Среди многообразия моделей всегда можно выбрать нечто особенное, подходящее для освещения конкретного помещения. «Включите» своё воображение и поэкспериментируйте, посмотрите готовые решения, обратите внимание на интерьер, приценитесь – и вы обязательно сможете купить светильник, идеальный для конкретного применения.

Как расположить светильники на потолке?





Вопрос об устройстве приборов на потолке задаёт каждый хозяин, желающий видеть в своём интерьере максимальный комфорт и эстетичность. Можно установить 2, 4, 6, 10 точечных светильников или одну мощнюю люстру – всё зависит от размеров помещения и его естественной освещённости. Один точечный прибор освещает около 1,5 м, учитывайте это при планировании освещения. Для идеального расположения точечных светильников следует учитывать расстояние между ними, функциональность и желаемый результат. Учтите, что расстояние от стены должно быть не менее 20 см. Идеальным расстоянием между самими приборами считается 30 см.

Где купить светильники в Минске?





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