В Беларуси создали свой материал для 3D-принтера





Белорусские ученые разработали более дешевую замену материала для 3D-принтера, сообщил директор Института химии новых материалов НАН Беларуси академик Владимир Агабеков.

Как сообщает БЕЛТА, академик пояснил, что разработана замена АБС-пластика – материал, который основывается на полипропилене, полиэтилене и полиэтилентерефталате, производимых, в частности, на предприятиях в Новополоцке и Могилеве.

"Мы разработали его на отечественных материалах. Все нужно делать на отечественном сырье, тогда это будет и дешевле, и мы ни от кого не будем зависеть", – уверен Владимир Агабеков. Научной разработкой уже заинтересовалась одна из крупнейших китайских компаний – поставщиков материалов.

"Мы пошли немножко дальше – делать не только материал, но и сам принтер, – отметил Владимир Агабеков. – Решили совместно с Институтом тепло- и массообмена НАН сделать принтер, который будет работать на более высоких температурах, чтобы использовать наш материал".

Планируется, что принтер станет широкоформатным.

"Этот проект выполняется, мы уже получили необходимое оборудование и материал", – добавил директор.