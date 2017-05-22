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Криминальный авторитет задержан в Барановичах
Фото из архива
23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сотрудниками милиции задержан криминальный авторитет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 6-м управлении по Брестской области ГУБОПиК МВД.
Мужчина принадлежал к преступной группировке, занимался рэкетом и вымогательством.
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Мужчина принадлежал к преступной группировке, занимался рэкетом и вымогательством.
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