Названы самые популярные автомобили в мире

По результатам первого квартала 2017 года Toyota Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире, сообщает портал focus2move . За три месяца нынешнего года японская компания продала 297 471 такую машину — это на 0,9% меньше показателей 2016 года.

На втором месте по популярности в мире — пикап Ford F-Series. С января по март 2017 года в мире было реализовано было 244 709 автомобилей. Эта цифра превышает показатели прошлого года на 9,8%.

Замыкает первую тройку Volkswagen Golf. Годом ранее этот автомобиль располагался на втором месте. В 2017 году продажи немецкой модели упали на 10,1% и составили 220 140 машин.

На четвертом и пятом месте — Honda CR-V и Honda Civic. В первом квартале в мире было продано 214 144 (+14,4%) и 179 948 (+30,6%) машин соответственно. Далее следуют Toyota RAV4 (175 095 автомобилей), Ford Focus (172 927), Volkswagen Polo (170 984), Volkswagen Tiguan (170 736) и Toyota Hilux (168 370).

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире Место Модель Продажи в

I кв. 2017 года, шт. Продажи в

I кв. 2016 года, шт. Измен., % 1 Toyota Corolla 297 471 306 357 -0,9 2 Ford F-Series 244 709 222 966 9,8 3 Volkswagen Golf 220 140 244 868 -10,1 4 Honda CR-V 214 144 187 210 14,4 5 Honda Civic 179 948 137 759 30,6 6 Toyota RAV4 175 095 160 193 9,3 7 Ford Focus 172 927 190 224 -9,1 8 Volkswagen Polo 170 984 178 204 -4,1 9 Volkswagen Tiguan 170 736 117 983 44,7 10 Toyota Hilux 168 370 165 382 1,8

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире Место Модель Продажи в I квартале 2017 года, шт. 1 Toyota Corolla 297 471 2 Ford F-Series 244 709 3 Volkswagen Golf 220 140 4 Honda CR-V 214 144 5 Honda Civic 179 948 6 Toyota RAV4 175 095 7 Ford Focus 172 927 8 Volkswagen Polo 170 984 9 Volkswagen Tiguan 170 736 10 Toyota Hilux 168 370