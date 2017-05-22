Названы самые популярные автомобили в мире
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По результатам первого квартала 2017 года Toyota Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире, сообщает портал . За три месяца нынешнего года японская компания продала 297 471 такую машину — это на 0,9% меньше показателей 2016 года. focus2move
На втором месте по популярности в мире — пикап Ford F-Series. С января по март 2017 года в мире было реализовано было 244 709 автомобилей. Эта цифра превышает показатели прошлого года на 9,8%.
Замыкает первую тройку Volkswagen Golf. Годом ранее этот автомобиль располагался на втором месте. В 2017 году продажи немецкой модели упали на 10,1% и составили 220 140 машин.
На четвертом и пятом месте — Honda CR-V и Honda Civic. В первом квартале в мире было продано 214 144 (+14,4%) и 179 948 (+30,6%) машин соответственно. Далее следуют Toyota RAV4 (175 095 автомобилей), Ford Focus (172 927), Volkswagen Polo (170 984), Volkswagen Tiguan (170 736) и Toyota Hilux (168 370).
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире
Место
Модель
Продажи в
I кв. 2017 года, шт.
Продажи в
I кв. 2016 года, шт.
Измен., %
1
Toyota Corolla
297 471
306 357
-0,9
2
Ford F-Series
244 709
222 966
9,8
3
Volkswagen Golf
220 140
244 868
-10,1
4
Honda CR-V
214 144
187 210
14,4
5
Honda Civic
179 948
137 759
30,6
6
Toyota RAV4
175 095
160 193
9,3
7
Ford Focus
172 927
190 224
-9,1
8
Volkswagen Polo
170 984
178 204
-4,1
9
Volkswagen Tiguan
170 736
117 983
44,7
10
Toyota Hilux
168 370
165 382
1,8
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире
Место
Модель
Продажи в I квартале 2017 года, шт.
1
Toyota Corolla
297 471
2
Ford F-Series
244 709
3
Volkswagen Golf
220 140
4
Honda CR-V
214 144
5
Honda Civic
179 948
6
Toyota RAV4
175 095
7
Ford Focus
172 927
8
Volkswagen Polo
170 984
9
Volkswagen Tiguan
170 736
10
Toyota Hilux
168 370
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Toyota Corolla продолжает удерживать звание самой популярной машины в мире.
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