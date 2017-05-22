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Названы самые популярные автомобили в мире

23.05.2017 15:55 — Разное | Tut.by  
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По результатам первого квартала 2017 года Toyota Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире, сообщает портал focus2move. За три месяца нынешнего года японская компания продала 297 471 такую машину — это на 0,9% меньше показателей 2016 года.

На втором месте по популярности в мире — пикап Ford F-Series. С января по март 2017 года в мире было реализовано было 244 709 автомобилей. Эта цифра превышает показатели прошлого года на 9,8%.

Замыкает первую тройку Volkswagen Golf. Годом ранее этот автомобиль располагался на втором месте. В 2017 году продажи немецкой модели упали на 10,1% и составили 220 140 машин.

На четвертом и пятом месте — Honda CR-V и Honda Civic. В первом квартале в мире было продано 214 144 (+14,4%) и 179 948 (+30,6%) машин соответственно. Далее следуют Toyota RAV4 (175 095 автомобилей), Ford Focus (172 927), Volkswagen Polo (170 984), Volkswagen Tiguan (170 736) и Toyota Hilux (168 370).

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире
Место Модель Продажи в
I кв. 2017 года, шт.		 Продажи в
I кв. 2016 года, шт.		 Измен., %
1 Toyota Corolla 297 471 306 357 -0,9
2 Ford F-Series 244 709 222 966 9,8
3 Volkswagen Golf 220 140 244 868 -10,1
4 Honda CR-V 214 144 187 210 14,4
5 Honda Civic 179 948 137 759 30,6
6 Toyota RAV4 175 095 160 193 9,3
7 Ford Focus 172 927 190 224 -9,1
8 Volkswagen Polo 170 984 178 204 -4,1
9 Volkswagen Tiguan 170 736 117 983 44,7
10 Toyota Hilux 168 370 165 382 1,8
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире
Место Модель Продажи в I квартале 2017 года, шт.
1 Toyota Corolla 297 471
2 Ford F-Series 244 709
3 Volkswagen Golf 220 140
4 Honda CR-V 214 144
5 Honda Civic 179 948
6 Toyota RAV4 175 095
7 Ford Focus 172 927
8 Volkswagen Polo 170 984
9 Volkswagen Tiguan 170 736
10 Toyota Hilux 168 370
 
 
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Toyota Corolla продолжает удерживать звание самой популярной машины в мире.

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