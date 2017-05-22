Первокурсник БГУ разработал концепцию системы мониторинга и реагирования на утечки газа

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Глеб Машканов разработал концепцию информационной системы мониторинга и реагирования на утечки бытового газа в многоквартирных жилых домах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Суть концепции в том, что установленная в каждой квартире система осуществляет круглосуточный контроль даже за малейшими утечками бытового газа, а в случае возникновения опасной ситуации система не только автоматически вызывает аварийную службу, но и до прибытия ремонтной бригады отключает подъезд дома от газоснабжения.

Разработчик пояснил, что идея создания системы реагирования возникла после участившихся случаев утечки угарного газа, причинами которых служат неправильная эксплуатация отопительных колонок, оборудования и неисправность системы отвода продуктов сгорания. Он уверен, что установка системы в каждую квартиру позволит избежать трагедий, связанных с отравлением и взрывами угарного газа.

Проект первокурсника был высоко оценен на республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" в 2016 году. В нынешнем году студент БГУ благодаря своей разработке стал финалистом республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Работа Глеба Машканова была представлена в номинации "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций".-0-